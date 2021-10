Πολιτική

Μητσοτάκης: Η συμβουλή στον Πάμπλο Κασάδο για τη νίκη στις ισπανικές εκλογές (εικόνες)

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Συνέδριο του Λαϊκού Κόμματος στην Ισπανία και η υπόσχεση που του έδωσε ο Πάμπλο Κασάδο.

Την επίμονη προώθηση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας, που είχε παρουσιάσει πριν από τις εκλογές του Ιουλίου του 2019, παρά την πανδημία, το μεταναστευτικό, αλλά και τις σοβαρές προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον χαιρετισμό, που απηύθυνε στο συνέδριο του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας (Partido Popular), που πραγματοποιείται στη Βαλένθια.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε, δε, πως η «πραγματική αλλαγή», που κατέθεσε ως προεκλογική πρόταση στον ελληνικό λαό χάρισε στον ίδιο και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας την αυτοδυναμία, αλλά και την κυριαρχία στον πολιτικό χώρο από την Δεξιά έως το προοδευτικό κέντρο, ενώ του επέτρεψε να νικήσει τους «λαϊκιστές της άκρας Αριστεράς», όπως είπε χαρακτηριστικά, για να εκφράσει την αισιοδοξία ότι την ίδια νίκη, μπορεί να καταγάγει στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία και το Λαϊκό Κόμμα, υπό τον Πάμπλο Κασάδο.

«Παρά την πανδημία, παρά το μεταναστευτικό, παρά τις δύσκολες διαφορές με την Τουρκία, μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας. Μειώσαμε τους φόρους για όλους τους Έλληνες, περιορίσαμε τη γραφειοκρατία, δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό κράτος, εκσυγχρονίσαμε το κόμμα μας ώστε η Νέα Δημοκρατία να καταλαμβάνει πλέον ολόκληρο τον χώρο ανάμεσα στην δεξιά και στο προοδευτικό κέντρο», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται σε όσους πρεσβεύουν την «πραγματική αλλαγή» κι όχι «κενές υποσχέσεις». «Κερδίσαμε τις εκλογές γιατί υποσχεθήκαμε, όχι μόνο στους δικούς μας υποστηρικτές αλλά σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, ένα νέο όραμα ανανέωσης στο οποίο μπορούσαν να πιστέψουν», τόνισε. «Ο ελληνικός λαός μας επιβράβευσε με μία απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις τελευταίες εκλογές, ώστε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας».

«Είμαι εδώ για να σας μεταφέρω το μήνυμα πως αυτό είναι εφικτό. Οι λαϊκιστές της άκρας αριστεράς, οι αντίστοιχοι των δικών σας Podemos, ηττήθηκαν στις πρόσφατες εκλογές από το προοδευτικό κεντροδεξιό κόμμα. Όταν αναλάβετε εσείς την εξουσία, είμαι βέβαιος πως θα έχετε κι εσείς το ίδιο όραμα με εμάς. Ένα όραμα όχι μόνο για μια προοδευτική Ισπανία, αλλά ένα όραμα για μια προοδευτική Ευρώπη. Μία Ευρώπη που προστατεύει τα σύνορά της. Μία Ευρώπη που θέτει στο επίκεντρο της πολιτικής της την άμυνα. Μια Ευρώπη που διασφαλίζει ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν τις ζωές όλων των Ευρωπαίων, για να μειώσουν τις εισοδηματικές ανισότητες και θα διασφαλίσουν πως όλοι μας προσβλέπουμε σε ένα κοινό μέλλον», υπογράμμισε.

Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της μείωσης της φορολογίας και της αύξησης των επενδύσεων σημειώνοντας ότι «η πολιτική έχει τη δύναμη να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα» των πολιτών, «όχι μέσω της αυξημένης φορολόγησης, των επιβαρυντικών ρυθμιστικών πλαισίων και της υπέρμετρης παρέμβασης του κράτους. Αλλά μέσω των επενδύσεων, των μεταρρυθμίσεων και της δημιουργίας των συνθηκών στην αγορά, που δίνουν ώθηση στην επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, την ανάπτυξη, αλλά και την αυξημένη παραγωγικότητα. Αυτό σημαίνει ακριβώς αυτό, που κάναμε στην Ελλάδα: μείωση των φόρων, μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και αξιοποίηση της έξυπνης τεχνολογίας και της ψηφιακής καινοτομίας με στόχο να αποκομίσουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους πολίτες».

Πάμπλο Κασάδο: Η κυβέρνησή μου θα στηρίξει την προστασία των ελληνικών συνόρων

Στην δική του, κεντρική ομιλία, ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος στην Ισπανία, Πάμπλο Κασάδο τόνισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αποτελούν παράδειγμα για την αποτελεσματική διαχείριση μεγάλων προκλήσεων, όπως η πανδημία και δεσμεύθηκε ότι μία κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος θα στηρίξει πλήρως την προστασία των ελληνικών συνόρων και συμφερόντων στην Μεσόγειο. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τον σταθερό αγώνα κατά του λαϊκισμού, αναφερόμενος, μάλιστα, σε συνομιλία που είχε παλαιότερα μαζί του.

«Κυριάκο, έχεις την εκτίμηση όλων μας για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αναγέννηση του τουρισμού στη διάρκεια της πανδημίας. Και θα το πω ξεκάθαρα: η αυριανή ισπανική κυβέρνηση του Partido Popular θα στηρίξει πλήρως την προστασία των ελληνικών συνόρων και των εθνικών σας συμφερόντων στη Μεσόγειο έναντι απειλών από άλλες γειτονικές χώρες. Είμαστε στο πλευρό της Ελλάδας ως χώρας της ΕΕ, πέρα και πάνω από οποιοδήποτε άλλο συμφέρον», τόνισε ο κ. Κασάδο.

«Το παράδειγμά σου δείχνει ότι η εκλογική νίκη μπορεί να γίνει πραγματικότητα όταν στέκεσαι ακλόνητος απέναντι στον λαϊκισμό και τα κόμματα που τον εκφράζουν. Όχι όταν φωνάζεις ως αντιπολίτευση απλά και μόνο για να ακούγεσαι», επεσήμανε ακόμα ο πρόεδρος του Partido Popular.

«Μια μέρα μίλησα με τον Κυριάκο στο τηλέφωνο και συζητούσαμε για τον λαϊκισμό. Και μου έδωσε μια συμβουλή: “Αντιστάσου! Κι εμείς είχαμε τον Βαρουφάκη εδώ και αντισταθήκαμε”. Και είχε δίκιο. Γι’ αυτό κι εμείς αντιστεκόμαστε στον λαϊκισμό», προσέθεσε χαρακτηριστικά.

