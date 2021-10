Αθλητικά

O ΠΑΟΚ έστησε... γλέντι στο Ηράκλειο

Επιβλητική νίκη της ομάδας του Λουτσέσκου κόντρα στον ΟΦΗ

Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα πέτυχε ο ΠΑΟΚ. Με εμφατικό τρόπο, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου επικράτησε με 3-1 του ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», για την 5η αγωνιστική της Super League. Στην κορυφή μαζί με τον Βόλο - και μέχρι νεωτέρας - πέρασαν οι Θεσσαλονικείς που με τα γκολ των Κάρολ Σφιντέρσκι (15’), Γιασμίν Κούρτιτς (58’) και Ντάγκλας Αουγκούστο (71’) υποχρέωσαν την ομάδα του Νίκου Νιόπλια, που μείωσε με τον Αντίλ Ναμπί (90’+1’), στην πρώτη φετινή της ήττα.

Το ματς

Με το... καλησπέρα ο ΠΑΟΚ απείλησε, αλλά το σουτ του Σφιντέρσκι στο 2ο λεπτό πέρασε ελάχιστα δίπλα από την εστία του Επασί Μποκά. Στην αντίπαλη περιοχή, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έβγαλε δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Χουάν Νέιρα και στο 12’, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια πάνω στη γραμμή έδιωξε την μπάλα έπειτα από την αρχική επέμβαση του Πασχαλάκη στο πλασέ του Φιορίν Ντουρμισάι. Τρία λεπτά μετά, ήρθε το 0-1. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο αφύλακτος Σφιντέρσκι δε δυσκολεύτηκε με το κεφάλι να ανοίξει το σκορ. Οι Κρήτες κέρδισαν αρκετά στημένα γύρω από την εστία του ΠΑΟΚ, ωστόσο δε δημιούργησαν επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο ΟΦΗ μπήκε με διάθεση να πιέσει στο δεύτερο μέρος, αλλά το υπέροχο φάουλ του Κούρτιτς στο 58’ για το 0-2, του... έκοψε τα φτερά. Ο Φρίξος Γρίβας, που μόλις είχε περάσει στο ματς, σπατάλησε σημαντική ευκαιρία να μειώσει το σκορ στο 67’ και τέσσερα λεπτά μετά ο Αουγκούστο πήρε την πάσα του Ροντρίγκο Σοάρες για το 0-3 με αριστερό σουτ από το ύψος του πέναλτι. Ο Πασχαλάκης κράτησε το μηδέν και στο φάουλ του Τζόναθαν ντε Γκουζμάν στο 76’, αλλά στις καθυστερήσεις ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας δεν μπορούσε να αποσοβήσει το τελικό 1-3 από τον Ναμπί, ο οποίος σκόραρε στην επανεμφάνισή του από τον Οκτώβριο του 2020.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Ουές (84’ Μπαλογιάννης), Πασαλίδης, Σελίμοβιτς, Μαρινάκης, Νέιρα (84’ Γιαννούλης), Φαν Ντάινεν (78’ Ναμπί), Διαμαντής, Ντουρμισάι, Ντε Γκουζμάν, Κοροβέσης (65’ Γρίβας).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Ροντρίγκο, Μιχάι, Μιχαηλίδης, Βιεϊρίνια (77’ Σίντκλεϊ), Σβαμπ, Κούρτιτς, Αουγκούστο (72’ Εσίτι), Α. Ζίβκοβιτς (84’ Κωνσταντέλιας), Μπίσεσβαρ (77’ Μιτρίτα), Σφιντέρσκι (72’ Άκπομ).

