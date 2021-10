Οικονομία

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: η σημασία της εξαγοράς-“μαμούθ” για την Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπαράζ δημοσιευμάτων στον διεθνή Τύπο. Νέες προοπτικές ανοίγονται για τις ελληνικές παραγωγές.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Με ορυμαγδό δημοσιευμάτων υποδέχθηκε ο διεθνής ειδικός Τύπος, αλλά και ο ελληνικός Τύπος, την εξαγορά-“μαμούθ” από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ όλων των καναλιών και των ψηφιακών υπηρεσιών της Sony Pictures Television στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Με αυτήν την συμφωνία, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την θέση του ως ένας από τους πιο ισχυρούς Ομίλους Media της Ευρώπης.

Τα νεοαποκτηθέντα κανάλια και οι υπηρεσίες on demand έχουν 90% διείσδυση με περισσότερους από 24 εκ. συνδρομητές σε 12 χώρες: Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία και Μαυροβούνιο.

«Ένα πράγμα που λέω πάντα στην ομάδα είναι ότι αν είμαστε μόνο ένας Όμιλος καναλιών συνδρομητικής τηλεόρασης σε ένα χρόνο, τότε δεν θα έχουμε υλοποιήσει όχι μόνο το όραμα του κ. Κυριακού, αλλά και το όραμα των επιτόπιων στελεχών μας. Πρέπει να επεκταθούμε. Κι αυτό σημαίνει να επεκταθούμε σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των over the top media, της ελεύθερης τηλεόρασης, των επενδύσεων σε πνευματική ιδιοκτησία και άλλα είδη format και πνευματικών δικαιωμάτων. Κι ασφαλώς αυτό θα ενισχυόταν από την εμπειρία μας με κάποια στούντιο και διανομείς του Χόλιγουντ, με τους οποίους έχουμε ήδη στρατηγικές συμφωνίες», εξηγεί ο Adam Theiler, CEO Pay TV του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ B.V.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, αυτήν τη στιγμή, απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τα τελευταία 20 χρόνια, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έχει πολύ επιτυχημένη διαδρομή, έχοντας δημιουργήσει αξίες πάνω από 1 δισ. ευρώ σε Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ρουμανία και στις υπόλοιπες ανατολικοευρωπαϊκές αγορές.

«Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με την εξειδίκευσή του στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, θα φέρει αέρα ανανέωσης στην περιοχή», σημειώνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Προγράμματος, Tibor Forizs.

Με τεράστια τεχνογνωσία στην τηλεόραση και εντυπωσιακές επενδύσεις στο περιεχόμενο, ο Όμιλος είναι σε ιδανική θέση να αναπτύξει περαιτέρω αυτά τα δίκτυα.

Η σημασία της εξαγοράς για την Ελλάδα και οι προοπτικές που ανοίγονται

Ο Πρωθυπουργός, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και στελέχη της Αντιπολίτευσης επεσήμαναν τη σημασία που έχει για τη χώρα, η μεγάλη αυτή επένδυση του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, καθώς ανοίγει προοπτικές στους Έλληνες παραγωγούς περιεχομένου να απευθυνθούν με το έργο τους στο μεγάλο και διαρκώς διευρυνόμενο κοινό του Ομίλου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, τόνισε: «Να συγχαρώ τον Θοδωρή Κυριακού αλλά και τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, για την πολύ σημαντική επενδυτική πρωτοβουλία να εξαγοράσουν 20 κανάλια, πανευρωπαϊκά. Δείχνει τον δυναμισμό του συγκεκριμένου Ομίλου. Δείχνει, όμως, και εν γένει τον δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας.»

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η επέκταση του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ του Θοδωρή Κυριακού σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνει τρία πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες, όπως ο Θοδωρής Κυριακού, οι οποίοι μπορούν να αναδειχθούν και να διακριθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεύτερον, ότι υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις, όπως ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με Έλληνες στελεχειακό δυναμικό, που μπορούν να επιβληθούν απέναντι σε πολυεθνικούς ομίλους. Και τελικά, αυτή η εξαγορά και αυτή η επέκταση, σε 150 εκατομμύρια τηλεθεατές, του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, έχει όφελος και για τον Έλληνα τηλεθεατή.»

Παράλληλα ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ θα προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες στους διαφημιζόμενους, απευθυνόμενος πλέον σε μια τεράστια αγορά.

«Λειτουργούμε τον δικό μας Οίκο Πωλήσεων εδώ στη Ρουμανία, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε ισχυρή παρουσία και στα διαφημιστικά μέσα και είμαστε πάρα πολύ σίγουροι, ότι τώρα, με τα νέα αποκτήματα, θα εξελιχθούμε σε ακόμη σημαντικότερο παίκτη και στη διαφημιστική αγορά», δήλωσε ο Florin Ciobica, CEO ANTENNA Group Radio Holding.

Πιστός στο όραμα του Προέδρου του Θοδωρή Κυριακού, σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ θα ανακοινώσει και άλλες εξαγορές και διεθνείς συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο, που θα αφορούν συνδρομητικές πλατφόρμες τύπου Netflix, κανάλια, καθώς και εταιρείες παραγωγής.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο Ηράκλειο: Επίθεση ακροδεξιών σε αντιφασιστική συγκέντρωση (βίντεο)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σεισμός στην Κρήτη: Σε ρυθμούς Ρίχτερ το Αρκαλοχώρι