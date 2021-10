Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο - Επίθεση σε ΚΕΕΡΦΑ: Συνελήφθη ένας από τους δράστες (βίντεο)

Άτομο που ανήκει στον ακροδεξιό χώρο είναι ο συλληφθείς. Στο “μικροσκόπιο” της Αστυνομίας άλλοι δύο που φέρονται να έχουν εμπλοκή.

Ένα 30χρονος άνδρας, γνωστός στις Αρχές για τη δράση του στον ακροδεξιό χώρο, είναι – σύμφωνα με πληροφορίες – ο συλληφθείς για την χθεσινή επίθεση σε συγκέντρωση της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν το οπτικό υλικό από την επίθεση και ταυτοποίησαν έναν εκ των πρωταγωνιστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιάννης Αρβανίτης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, η Αστυνομία βρίσκεται… κοντά σε άλλα δύο άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται επίσης στο περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου δέκα άτομα, με μαύρα ρούχα και κουκούλες επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές στους παρευρισκόμενους στην αντιφασιστική συγκέντρωση.

