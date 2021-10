Κοινωνία

Ναρκωτικά από την Τανζανία έφθαναν στην Ελλάδα σε δέματα!

Στα χέρια της ΕΛΑΣ άνδρας που εισήγαγε ηρωίνη στη χώρα μας με την μέθοδο των ταχυδρομικών δεμάτων από την Τανζανία.

Συνελήφθη στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 38χρονος αλλοδαπός, για εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με εισαγωγή, με αποστολή ταχυδρομικών δεμάτων, μέσω αεροπορικών διαδρομών, ποσοτήτων ηρωίνης στη Χώρα μας, εντοπίσθηκε το ύποπτο δέμα, προερχόμενο από την Τανζανία.

Εντός του δέματος είχε τοποθετηθεί συσκευασία, περιέχουσα ηρωίνη βάρους 220 γραμμαρίων. Ο 38χρονος συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε το ανωτέρω δέμα.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, εξακριβώθηκε ότι ο κατηγορούμενος εισήγαγε με την μέθοδο των ταχυδρομικών δεμάτων, από την Τανζανία στη χώρα μας, άλλο ένα δέμα που περιείχε γυναικεία τσάντα, στη βάση της οποία υπήρχε επικολλημένη μια νάιλον συσκευασία με περιεχόμενο ηρωίνη βάρους 150 γραμμαρίων, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

