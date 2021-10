Τεχνολογία - Επιστήμη

“Έπεσε” το Facebook και το Instagram

“Συναγερμός” σε εκατομμύρια χρήστες. Προβλήματα και σε άλλες πλατφόρμες.

Προβλήματα εισόδου και καθυστερήσεις στην ενημέρωση των σελίδων του Facebook αλλά και του Instagram, παρατηρούν χρήστες των δημοφιλών social media σε όλο τον κόσμο.

Το απόγευμα της Δευτέρας (04.01) το Facebook «έπεσε», με την εικόνα που είχαν απέναντί τους οι χρήστες να είναι η ακόλουθη:

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και για όσους προσπάθησαν να συνδεθούν στο Instagram.

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών στο Twitter, ανάλογες δυσκολίες παρατηρούνται και σε μια ακόμα πλατφόρμα επικοινωνίας το WhatsApp, καθώς και σε εκείνη του Messenger.

