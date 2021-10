Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο - Επίθεση σε ΚΕΕΡΦΑ: Ποινική δίωξη για 4 πλημμελήματα στον 30χρονο

Με εντολή εισαγγελέα κρατείται και θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο. Ακόμα ένα άτομο έχει ταυτοποιηθεί.

Τέσσερα πλημμελήματα περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για την επίθεση από ομάδα 10 - 15 ατόμων που δέχθηκαν μέλη της ΚΕΕΡΦΑ το απόγευμα της Κυριακής στο Νέο Ηράκλειο.

Ο 30χρονος, που φέρεται μέλος ναζιστικής οργάνωσης και χθες φαίνεται να είχε αρχηγικό ρόλο, είναι πλέον κατηγορούμενος για διατάραξη κοινής ειρήνης, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οπλοκατοχή. Με εντολή εισαγγελέα ο κατηγορούμενος κρατείται και αύριο θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο. Παράλληλα η Εισαγγελία κράτησε αντίγραφο της δικογραφίας για ακόμη ένα πρόσωπο από εκείνα που επιτέθηκαν, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του 30χρονου, Χαράλαμπο Κατσιβαρδά, ο εντολέας του "ενεπλάκη εκ του μη όντως σε μία συμπλοκή" καθώς βρέθηκε "όλως τυχαίως" στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου και ενεπλάκη "επειδή παλιότερα είχε υποβάλλει μια μηνυτήρια αναφορά λόγω διαφορών που είχε, τον είχαν στοχοποιήσει και είχαν αναρτήσει το πρόσωπο του σε ιστοσελίδα αναρχικών. Ταυτοποιήθηκε μέσω ενός video που είχε αναρτηθεί, δεδομένου ότι είχε υποβάλλει ο ιδιος μηνυτήρια αναφορά κατά αγνώστων γιατί είχε δεχθεί επίθεση και κλοπή από αναρχικούς. Μόλις προσέγγισε την πλατεία, για άλλο λόγο, δεν γνώριζε τι συνέβαινε, άρχισαν να του επιτίθενται". Ο κ. Κατσιβαρδάς ανέφερε, επίσης, πως "στο πλαίσιο της άμυνας, για να προασπίσει τον εαυτό του, δημιουργήθηκε αυτό...".

Ο συνήγορος ήταν απόλυτος πως όσα αναφέρονται περί "τάγματος εφόδου" που έδρασε χθες στο Νέο Ηράκλειο "δεν έχουν αντικειμενική υπόσταση. Κάποιες ιστοσελίδες έχουν σπεύσει χωρίς την συγκατάθεση του, να αναπαράγουν το παρελθόν του. Ο άνθρωπος εξελίσσεται. Έχει ένα παιδί και την σύντροφό του". Τόνισε, επίσης, πως "δεν ποινικοποιείται το φρόνημα ούτε αστυνομεύεται η σκέψη. Τα πολιτικά φρονήματα του καθενός δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση με τον σχηματισμό δικογραφίας".

