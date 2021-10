Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook, Instagram και WhatsApp: σάλος με την πολύωρη βλάβη

Τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι δύο υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων παρουσιάζουν μαζική βλάβη.

Οι πλατφόρμες Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger είναι εκτός λειτουργίας καθώς υφίστανται μαζική βλάβη επηρεάζοντας δυνητικά δεκάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, σύμφωνα με ιστοσελίδες εξειδικευμένες στην παρακολούθηση των πλατφορμών.

Τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram και οι δύο υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp και Messenger του κολοσσού της Καλιφόρνιας παρουσιάζουν σήμερα μαζική βλάβη.

Η ιστοσελίδα Down Detector ανέφερε κυρίως βλάβες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Ουάσινγκτον και το Παρίσι. "Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι προσβάσιμος" ,"αδύνατον να βρεθεί η διεύθυνση του διακομιστή", ανέφερε η ιστοσελίδα του Facebook απευθυνόμενη σε πολλούς χρήστες σήμερα γύρω στις 18.00 ώρα Ελλάδος.

"Έχουμε ενημερωθεί ότι ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές μας και τα προϊόντα μας. Εργαζόμαστε για να επανέλθουν στην κανονική τους λειτουργία το ταχύτερο δυνατόν και ζητάμε συγγνώμη για αυτή την ταλαιπωρία", έγραψε στο Twitter o 'Αντι Στόουν, εκπρόσωπος Τύπου του ομίλου. Η εταιρία δεν αντέδρασε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει το θέμα της βλάβης.

Η πλατφόρμα των σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων μηνιαίων χρηστών διανύει μια από τις χειρότερες κρίσεις για τη φήμη της τις τελευταίες δυο εβδομάδες, εξαιτίας των αποκαλύψεων μιας μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος.

Πρώην μηχανικός υπεύθυνη προϊόντος στο Facebook, η Φράνσις Χόγκεν διέρρευσε πολλά εσωτερικά έγγραφα, συγκεκριμένα στη Wall Street Journal, και κατηγόρησε τον όμιλο ότι "(επιλέγει) το όφελος παρά την ασφάλεια", των χρηστών του, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από το αμερικανικό δίκτυο CBS.

Στη Wall Street, η τιμή της μετοχής του Facebook, που κατέγραψε ήδη πτώση στην αρχή της συνεδρίασης, επιτάχυνε τις απώλειές της και σημείωσε πτώση κατά σχεδόν 6%.

