Τεχνολογία - Επιστήμη

Windows 11: Διαθέσιμα δωρεάν από σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα αποκτήσετε την τελευταία έκδοση των Windows. Τι αλλάζει στο περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος.

Τα Windows, η τελευταία έκδοση του δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος για υπολογιστές της Microsoft, θα διατίθεται από σήμερα διεθνώς ως δωρεάν αναβάθμιση για τους χρήστες των Windows 10. Όταν τα Windows 10 κυκλοφόρησαν, η Microsoft είχε δηλώσει ότι επρόκειτο να είναι η τελευταία έκδοση των Windows, κάτι που προφανώς άλλαξε στην πορεία.

O Πάνος Πανάι, επικεφαλής για την ανάπτυξη νέων προϊόντων της αμερικανικής εταιρείας, δήλωσε στο BBC ότι τα νέα Windows θα είναι απλούστερα για τον χρήστη και η αναβάθμιση τους δεν θα δυσκολέψει ούτε τον πιο αδαή περί τα τεχνολογικά. Διαβεβαίωσε ότι έχει προηγηθεί εκτεταμένη δοκιμή του νέου συστήματος από ειδικούς και ότι δεν υπάρξουν προβλήματα από το πέρασμα από το ένα λειτουργικό σύστημα στο άλλο.

Ανάμεσα στις νέες αλλαγές, είναι ότι το "Start menu" της έναρξης θα βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης πλέον και όχι κάτω αριστερά. Η εφαρμογή Microsoft Teams έχει ενσωματωθεί πλήρως στο νέο σύστημα (σε αντικατάσταση του Skype), ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα Microsoft Store έχει ανασχεδιαστεί, έτσι ώστε να επιτρέπει τη διάθεση εφαρμογών και από τρίτους. Η αναζήτηση - μέσω Bing - έγινε ταχύτερη, όπως και η εκτέλεση των βιντεοπαιγνιδιών.

Η Microsoft διευκρίνισε ότι τα "11" έχουν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάστασή τους, τις οποίες μπορεί να μην πληρούν όλοι οι υπολογιστές, γι' αυτό ορισμένοι χρήστες πιθανώς δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν το νέο σύστημα στον υπολογιστή τους, ιδίως αν αυτός είναι παλαιότερος. Τα Windows 10 θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται και να δέχονται αναβαθμίσεις ασφαλείας, έως τον Οκτώβριο του 2025.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Αρνιακός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες (βίντεο)

Ασμάτογλου για πετρέλαιο θέρμανσης: Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (βίντεο)

“The 2Night Show”: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και οι κριτές του “Game Of Chefs” (βίντεο)