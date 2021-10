Life

Κώστας Βουτσάς: Η Αλίκη Κατσαβού για την διαθήκη και την περιουσία του ηθοποιού (βίντεο)

Τι λέει στο “Πρωινό” για την περιουσία του ηθοποιού, τα ακίνητα και τις πρώην συζύγους του, αλλά και τις σχέσεις της ίδιας και του μικρού Φοίβου με τις κόρες του Κώστα Βουτσά.

Για την περιβόητη διαθήκη και την κατανομή της περιουσίας του Κώστα Βουτσά μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Αλίκη Κατσαβού, τελευταία σύζυγος του ηθοποιού και μητέρα του μικρού γιού τους Φοίβου, ο οποίος όπως είπε συχνά αναφέρεται στον μπαμπά του, αν και τον γνώρισε ελάχιστα.

Σε ότι αφορά τις επαφές της με τις κόρες του Κώστα Βουτσά, η Αλίκη Κατσαβού είπε η επικοινωνία δεν είναι τακτική καθώς «η μία ζει μακριά, στην Σιγκαπούρη, η άλλη έχει επίσης ένα μικρό παιδί, μόνο η μία είναι πιο κοντά».

Για την περιουσία του Κώστα Βουτσά και την διαθήκη που φέρεται να είχε αφήσει ο ηθοποιός, αλλά τελικώς δεν υπήρξε ποτέ, η Αλίκη Κατσαβού είπε ότι «τα περί διαθήκης ακούγονταν από όταν ζούσε ο Κώστας Βουτσάς, ο οποίος μάλιστα γελούσε με όσα διαδίδονταν», ενώ προσέθεσε ότι ο ηθοποιός είχε τακτοποιήσει εν ζωή τα περισσότερα περιουσιακά του στοιχεία, αφήνοντας ακίνητα στις πρώην συζύγους και στις κόρες του και συμπληρώνοντας ότι όσα άλλα περιουσιακά στοιχεία υπήρχαν, διανεμήθηκαν σύμφωνα με όσα ορίζονται στους νόμους.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό» με την συνέντευξη της Αλίκης Κατσαβού.

