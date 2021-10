Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία: Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων

Πώς έφθασαν οι Αρχές στην εξιχνίαση τεσσάρων υποθέσεων πορνογραφίας ανηλίκων.

Από την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκαν 4 υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, για τις οποίες σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος ενός Έλληνα και δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος τριών άλλων.

Ειδικότερα, η πρώτη υπόθεση, διερευνήθηκε στο πλαίσιο προληπτικών δράσεων για την πάταξη του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν από αλλοδαπές Αρχές. Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και ενδελεχής διαδικτυακή έρευνα κατά την οποία εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου, εντός της ελληνικής επικράτειας, να έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε διάφορους ιστότοπους-εφαρμογές και να έχουν προβεί στη λήψη πλήθους αρχείων πορνογραφίας ανηλίκων.

Η διερεύνηση της δεύτερης υπόθεσης, ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία ανήλικης, σύμφωνα με την οποία άγνωστος δράστης παραποίησε φωτογραφίες της και με την απειλή δημοσιοποίησής τους, απέσπασε πλήθος φωτογραφιών της με ευαίσθητο περιεχόμενο τις οποίες δημοσιοποίησε σε διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, για την τρίτη και τέταρτη υπόθεση, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου κατά της Εκμετάλλευσης Παιδιών (National Child Exploitation Coordination Center), σύμφωνα με τις οποίες χρήστες του διαδικτύου, εντός της ελληνικής επικράτειας, κατέχουν και διακινούν υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων και ψηφιακών δεδομένων, κατά την οποία εντοπίστηκαν επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη στη χώρα μας.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε σχετικό βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Στη συνέχεια από την προανάκριση και κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων ατόμων και οι οικιακές συνδέσεις διαδικτύου τους, ενώ εξακριβώθηκε και ο τόπος κατοικίας τους. Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των εμπλεκομένων, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 σκληροί δίσκοι, 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες sim και φορητή συσκευή αποθήκευσης.

Από τις επιτόπιες ψηφιακές έρευνες που διενεργήθηκαν στα ψηφιακά πειστήρια, για την πρώτη υπόθεση βρέθηκε πλήθος αρχείων (φωτογραφιών και βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων, πράξεις για τις οποίες συνελήφθη ένα άτομο εντός των ορίων της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ στις άλλες τρεις υποθέσεις ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τριών άλλων και ακολουθήθηκε η τακτική διαδικασία, διότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.Οι δικογραφίες τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκαν σε βάρος των άλλων τριών, υποβλήθηκαν με την τακτική διαδικασία στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

