Άγιος Σάββας: συνοδός ασθενούς δάγκωσε φύλακα

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η ίδια συνοδός είχε δείρει και μια νοσηλεύτρια την περασμένη εβδομάδα.

Στο Αστυνομικό Τμήμα των Αμπελοκήπων κρατείται από χθες φύλακας του νοσοκομείου “Άγιος Σάββας“.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο φύλακας ως όφειλε, ζήτησε στην πύλη του νοσοκομείου από γυναίκα συνοδό ασθενούς να του επιδείξει εντολή γιατρού για την είσοδο στο νοσοκομείο. Όπως δηλαδή επιτάσσει το πρωτόκολλο του νοσοκομείου.

Τότε, όπως λέει ο κ. Γιαννάκος, του επιτέθηκε, τον δάγκωσε και κλήθηκε η Αστυνομία. Ο φύλακας βρίσκεται κρατούμενος στο ΑΤ Αμπελοκήπων, έπειτα από μήνυση της συνοδού.

Η ίδια συνοδός την περασμένη εβδομάδα έδειρε και μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου. «Αυτά που ζούμε στα νοσοκομεία είναι αδιανόητα» τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

