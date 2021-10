Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook: Διπλή κρίση μετά το “μπλακ άουτ” και τις αποκαλύψεις

Στη δίνη προβλημάτων “βυθίζεται” ο τεχνολογικός κολοσσός του Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger, δύο ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης και δύο εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων του τεχνολογικού κολοσσού της Καλιφόρνιας υπέστησαν τη Δευτέρα, μια πρωτόγνωρη βλάβη, η οποία “βύθισε” το Facebook σε μια διπλή κρίση, μετά και τις αποκαλύψεις μιας μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Downdetector, που παρακολουθεί συστηματικά τα τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε το χθεσινό μπλακάουτ ως «το μεγαλύτερο που έχει παρατηρηθεί ποτέ». «Δισεκατομμύρια χρήστες επηρεάστηκαν», πρόσθεσε.

«Προς την τεράστια κοινότητα των ανθρώπων και των εταιρειών σε όλο τον κόσμο που εξαρτώνται από εμάς: ζητάμε συγγνώμη. Εργαζόμαστε σκληρά για να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στις εφαρμογές μας και τις υπηρεσίες μας και με χαρά μπορούμε να σας ενημερώσουμε ότι επανέρχονται αυτή τη στιγμή», έγραψε στο Twitter το Facebook στη 1:30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), έπειτα από περίπου έξι ώρες που διήρκησε η βλάβη.

Η τεχνική βλάβη προέκυψε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την εταιρεία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, η οποία αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες κρίσεις για τη φήμη της. Αιτία, η πρώην υπεύθυνη προϊόντων του Facebook, Φράνσις Χάουγκεν, η οποία κατηγόρησε την εταιρεία ότι βάζει «το κέρδος πάνω από την ασφάλεια» των χρηστών σε συνέντευξή της που μεταδόθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS την Κυριακή.

Οι αποκαλύψεις αυτές έδωσαν νέα τροφή στους πολλούς επικριτές του Facebook, τις τέσσερις πλατφόρμες του οποίου χρησιμοποιούν κάθε μήνα περίπου 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι.

Οι αποκαλύψεις αυτές δείχνουν ότι η εταιρεία «δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί», σχολίασε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι . Δείχνουν ότι είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες «για την ισχύ που έχουν συγκεντρώσει οι γίγαντες του διαδικτύου», πρόσθεσε η ίδια.

Σήμερα η Φράνσις Χάουγκεν αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της επιτροπής Εμπορίου της αμερικανικής Γερουσίας.

Άνοδος άλλων εφαρμογών

Η εταιρεία ακόμη δεν έχει δώσει επισήμως εξηγήσεις για τη βλάβη. Σύμφωνα με ειδικούς της κυβερνοασφάλειας, η τεράστια τεχνική βλάβη ενδέχεται να συνδέεται με ενημερώσεις των δρομολογητών. Οι ίδιοι οι μηχανικοί λογισμικού της εταιρείας Facebook απέδωσαν τη διακοπή της λειτουργίας σε «προβληματικές αλλαγές ρυθμίσεων» σε δρομολογητές και εξυπηρετητές τους, που έθεσαν εκτός λειτουργίας τα κέντρα δεδομένων τους.

«Άνθρωποι και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται από εμάς για να παραμένουν συνδεδεμένοι», σημείωσε ο όμιλος σε ανάρτησή του, χωρίς να διευκρινίσει από ποιον έγιναν οι αλλαγές ρυθμίσεων, ούτε εάν επρόκειτο για προγραμματισμένη αναβάθμιση.

Την ατυχία του Facebook εκμεταλλεύθηκαν οι ανταγωνιστές του. Η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram πέρασε από την 56η στην 5η θέση των δωρεάν εφαρμογών με τις περισσότερες μεταφορτώσεις στις ΗΠΑ μέσα σε μία ημέρα, σύμφωνα με το SensorTower. «Οι εγγραφές στο Signal αυξήθηκαν (καλώς ήρθες σε όλο τον κόσμο)», έγραψε στο Twitter αυτή η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.

Εθισμός σαν το τσιγάρο

Το περιστατικό έριξε “νερό στον μύλο” των επικριτών του Facebook διότι κατέδειξε πόσο επηρεάζει την καθημερινή ζωή. Η επιρροή είναι ακόμη μεγαλύτερη σε πολλές χώρες όπου το Facebook είναι «συνώνυμο του ίντερνετ» ή για όσους το χρησιμοποιούν για να έχουν πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες, υπογράμμισε ο Τζέικ Ουίλιαμς, συνιδρυτής της BreachQuest, μιας εταιρείες κυβερνοασφάλειας.

Οι Αρχές είχαν ήδη και πριν τη βλάβη αρκετά επιχειρήματα για να επιτεθούν στην εταιρεία, κυρίως μετά τη διαρροή εσωτερικών εγγράφων τα οποία πήρε μαζί της η Χάουγκεν προτού αποχωρήσει από το Facebook και τα οποία επέτρεψαν στη Wall Street Journal να δημοσιεύσει στα μέσα Σεπτεμβρίου μια σειρά άρθρων για τις τοξικές επιπτώσεις του Facebook και του Instagram στην κοινωνία.

Σε άρθρο που δημοσίευσε στα μέσα του Σεπτεμβρίου, η εφημερίδα αποκάλυψε, στηριζόμενη σε αυτές τις πληροφορίες, ότι η επιχείρηση έκανε έρευνες για το Instagram για τρία χρόνια, προκειμένου να αποτιμήσει την επίδρασή του στους εφήβους. Οι έρευνες έδειξαν κυρίως ότι το 32% των εφήβων κρίνει ότι η χρήση του Instagram τους έδινε μια πιο αρνητική εικόνα για το σώμα τους, όταν ήδη δεν ήταν ευχαριστημένοι από αυτήν που είχαν.

Εξάλλου, σύμφωνα με αποσπάσματα της κατάθεσής της ενώπιον της Γερουσίας, η Χάουγκεν αναμένεται να ζητήσει από τους κοινοβουλευτικούς να προχωρήσουν σε κανονιστικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία για το Facebook, κάτι που πολλοί από αυτούς επιθυμούν. «Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι οι καπνοβιομηχανίες απέκρυπταν τις βλάβες που προκαλούσαν, η κυβέρνηση αντέδρασε. Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι τα αυτοκίνητα ήταν πιο ασφαλή με τη χρήση ζώνης, η κυβέρνηση αντέδρασε», πρόκειται να δηλώσει: «Σας παρακαλώ να κάνετε το ίδιο» με το Facebook.

