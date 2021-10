Life

“Το Πρωινό” - Ιωάννα Παππά: μητέρα μπορείς να γίνεις σε οποιαδήποτε ηλικία (βίντεο)

Τι λέει η ηθοποιός για το παιδί της και την μητρότητα, τις καταγγελίες για Φιλιππίδη - Λιγνάδη και την λειτουργία των θεάτρων με τα νέα μέτρα, λόγω κορονοϊού.

«Υπάρχει προβληματισμός για την επαναλειτουργία των θεάτρων. Εμείς λειτουργούμε μόνο για εμβολιασμένους, είναι εμβολιασμένος και όλος ο θίασος και οι άνθρωποι του θεάτρου. Αλλού γίνονται δεκτοί θεατές και με τεστ. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή των παραγωγών μας για να μην διακινδυνεύσει η υγεία κανενός και για να μην ακυρωθούν παραστάσεις», είπε η ηθοποιός Ιωάννα Παππά, που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Μιλώντας για το παιδί που έχει αποκτήσει με τον αρχιτέκτονα σύζυγό της, το οποίο είναι σήμερα δύο ετών, αφού είπε ότι «δεν το αλλάζω με τίποτα αυτό που βιώνω», επεσήμανε ότι «ήταν πολύ καθαρό για μένα ότι ήθελα να αποκτήσω παιδιά. Αγαπούσα τα παιδιά και πάντα φαντασιωνόμουν την κατάσταση της μητέρας, αλλά από μια ηλικία και μετά ήταν πιο συνειδητοποιημένο, γιατί ήθελα η συνθήκη να είναι ιδανική, διότι δεν ήθελα να βασανίζονται και τα παιδιά και οι μεγάλοι».

Μάλιστα, αναφερόμενη και σε σχόλια στα social media σχετικά με την ηλικία στην οποία έγινε μητέρα, η Ιωάννα Παππά υπογράμμισε ότι «για το θέμα της ηλικίας εγώ θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, γιατί δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, άρα όταν μια γυναίκα θέλει να κάνει παιδί, μπορεί να κάνει, διότι όλα αντιμετωπίζονται».

«Δεν ήξερα για όσα αποκαλύφθηκαν για το #MeToo στον θέατρο, ήταν σοκ για τον χώρο μας. Ένιωσα άσχημα, διότι έχω γνωρίσει και τους δύο αυτούς ανθρώπους, δεν έχουμε συνεργαστεί, αλλά είναι διαφορετικό να μαθαίνεις τέτοια πράγματα για ανθρώπους που τους έχεις γνωρίσει λίγο», ανέφερε για τους Πέτρο Φιλιππίδη και Δημήτρη Λιγνάδη

Όπως σχολίασε, «ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ο περισσότερος κόσμος, οι συνάδελφοι μου, ένιωσαν άβολα με αυτό. Αλλά ήταν μια καλή ευκαιρία για να αρχίσει να μιλάει ο κόσμος όταν βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, δεν μπορεί να υπάρχει άσκηση εξουσίας τέτοιου είδους».

«Έχω φιλικές σχέσεις κυρίως με ηθοποιούς, δεν έχει προκύψει να έχω τέτοιες σχέσεις με σκηνοθέτες, πρέπει να εμπιστευθώ πολύ κάποιον για να αφεθώ και να ανοιχτώ», προσέθεσε η ηθοποιός.

Η Ιωάννα Παππά μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά και για την παράσταση «Οι μάγισσες του Σάλεμ» που θα ανέβει στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν» και αναφέρθηκε με θερμά λόγια για τους συνεργάτες της.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη της Ιωάννας Παππά στο «Πρωινό»:





