Σακελλαροπούλου σε Πενταρόφσκι: εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών με καλή πίστη

Στο Προεδρικό Μέγαρο υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Τον Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πενταρόφσκι, υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σημασία και τον συμβολισμό της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα για τη σχέση των δύο χωρών.

Η κ. Σακελλαροπούλου επιβεβαίωσε τη σημασία που αποδίδουμε στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, καθώς και στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας. Όπως ανέφερε, «η πλήρης, συνεπής και με καλή πίστη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι κρίσιμη για την υλοποίηση και των δύο αυτών στόχων».

Επίσης, σημείωσε ότι «έχουν ήδη περάσει δυόμισι χρόνια από την έναρξη ισχύς της Συμφωνίας» και πρόσθεσε: «Αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει θετικά βήματα από πλευράς της Βόρειας Μακεδονίας, ωστόσο υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Η αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων αυτών θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συνεργασίας μας».

Καταλήγοντας, η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε: «Από πλευράς μας, εξετάζουμε κάθε πτυχή της διμερούς μας συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων που παρέχει με αμοιβαία επωφελή τρόπο».

Ο κ. Πενταρόφσκι, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη φιλοξενία, επεσήμανε ότι προσωπικά δεν του αρέσουν τα πολιτικά πάθη και έκανε λόγο για μία ιστορική συνάντηση. Όπως είπε, πρόκειται για την πρώτη επίσημη συνάντηση, μετά από 30 χρόνια, δύο χωρών, που είναι άμεσοι γείτονες, και είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα, υπογράμμισε: «Είχαμε και πρωτύτερα την καλύτερη συνεργασία, αλλά από το 2018 τέθηκε και το νομικό πλαίσιο για τη βελτίωση της συνεργασίας μας».

Αναφερόμενος στη Συμφωνία των Πρεσπών, επικαλέστηκε τον νομικό όρο «Pacta sunt servanda», σημειώνοντας ότι «οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται» και συμφώνησε με την κ. Σακελλαροπούλου πως έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα υλοποίησης της Συμφωνίας των Πρεσπών, ίσως και τα πιο δύσκολα, όπως είπε.

Ωστόσο, παρατήρησε ότι σίγουρα υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να υλοποιήσει μέχρι το τελευταίο γράμμα αυτήν τη Συμφωνία.

Ο Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας συμπλήρωσε ότι έχουν συμφωνηθεί οι επόμενες συναντήσεις τόσο της Επιτροπής Ιστορικών Αρχαιολογικών Θεμάτων όσο και της Επιτροπής για τις Ονομασίες, τονίζοντας πως λόγω της πανδημίας υπήρξε μία διακοπή αλλά συνεχίζεται η βέλτιστη συνεργασία τους.

Ακολούθως, επεσήμανε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών συνέβαλε στην είσοδο της χώρας του στο ΝΑΤΟ και πρόσθεσε πως ευελπιστεί να συνδράμει και στην είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζήτησε, δε, τη βοήθεια της Ελλάδας προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Μέχρι το 2018 είχαμε τη στήριξή σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά το 2018 πιστεύω ότι θα την έχουμε ακόμα περισσότερο. Να μην ξεχάσουμε ποια είναι η πλήρης ονομασία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν είναι απλώς μία συμφωνία για την επίλυση του θέματος της ονομασίας, αλλά είναι και συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας», κατέληξε ο κ. Πενταρόφσκι.

