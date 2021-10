Κοινωνία

Σωφρονιστικός “πούλησε” κινητό σε κρατούμενο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κρατούμενος κατάφερε να παγιδεύσει τον υπάλληλο που τελικά συνελήφθη.

Ένας 61χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος που υπηρετεί σε Κατάστημα Κράτησης στην Κεντρική Ελλάδα, συνελήφθη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με ένορκη μαρτυρία προσέγγισε αλλοδαπό κρατούμενο γνωστοποιώντας του την πρόθεσή του να του προμηθεύσει εντός του σωφρονιστικού καταστήματος για λογαριασμό του χασίς, αλκοόλ ή κινητό τηλέφωνο, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ο κρατούμενος ενημέρωσε τις Αρχές και στη συνέχεια αιτήθηκε παράνομη εισαγωγή κινητού τηλεφώνου από τον 61χρονο έναντι 1000 ευρώ, αντί 1.500 που αρχικά του είχε απαιτήσει. Η συμφωνία έκλεισε και ο σωφρονιστικός υπάλληλος έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στον αλλοδαπό κρατούμενο.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης εκδόθηκαν ειδικές ανακριτικές πράξεις ενώ η σύλληψη του σωφρονιστικού υπαλλήλου, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ελεγχόμενης συναλλαγής, που έγινε στο τοπικό ΚΤΕΛ με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία παρέδωσε αστυνομικός της Υπηρεσίας.

Ο σωφρονιστικός υπάλληλος αφού συνελήφθη, οδηγήθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και το σχηματισμό ποινικής δικογραφίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φιλιππίνες - Μάρκος: Υποψήφιος ο γιός του δικτάτορα

Λουκάκου: Έκλαψα όταν έμαθα για τον Έρικσεν

Δίκη Ιωάννας – Ιατροδικαστής: ένα σφηνάκι βιτριόλι να έπινε θα οδηγούσε στο θάνατο