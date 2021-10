Υγεία - Περιβάλλον

Ιστιαία: Με κορονοϊό επέστρεψαν μαθητές μετά από εκδρομή στην Ρουμανία

Σε κατ' οίκον περιορισμό οι νοσούντες μαθητές και οι ανεμβολίστοι γονείς.

Με την Ρουμανία να καταγράφει ρεκόρ κρουσμάτων και μικρό αριθμό εμβολιασμένων, με κορονοϊού επέστραψαν μαθητές μετά από εκδρομή που διοργάνωσε ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού με την συνεργασία και φιλοξενία της Ελληνικής Κοινότητας Ρουμανίας.



Σύμφωνα με τον εντεταλμένο για θέματα Covid Αντιπεριφερειάρχη Αντρέα Τοουλιά, στους 37 μαθητές του Γυμνασίου Ιστιαίας που επέστρεψαν χθες από την Ρουμανία με πούλμαν, εντοπίστηκαν έως τώρα 5 κρούσματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν εντοπιστεί και 2 κρούσματα από κλιμάκιο στη Ρουμανία, σε μαθητές που παρουσίασαν εκεί συμπτώματα και είχαν απομονωθεί.

Τα τεστ και η ιχνηλάτιση των επαφών τους συνεχίζεται, με τους νοσούντες μαθητές και τους ανεμβολίαστους γονείς ήδη να βρίσκονται σε 14ήμερο κατ' οίκον περιορισμό.

Πριν την εκδρομή, οι γονείς των μαθητών που ταξίδεψαν είχαν υπογράψει δήλωση η οποία αναφέρει πως φέρουν την πλήρη ευθύνη.

