Αθλητικά

UEFA – Euro 2024: Παρουσιάστηκε το logo της διοργάνωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αναφορές στη διαφορετικότητα η πρώτη… σέντρα στη διοργάνωση.

Λιγότερο από 1.000 μέρες πριν από την έναρξη του επόμενου Euro 2024 που θα διεξαχθεί στη Γερμανία, η UEFA δημοσιοποίησε το επίσημο logo του τουρνουά, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της διαφορετικότητας.

Η πρώτη... σέντρα για την επόμενη πανευρωπαϊκή γιορτή του ποδοσφαίρου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (05/10) στο Βερολίνο μέσω εκδήλωσης στο Ολυμπιακό Στάδιο της γερμανικής πρωτεύουσας.

Με την UEFA να προωθεί εξαρχής το logo του Euro 2024, στηρίζοντας τη διαφορετικότητα, «Ο καθένας θα αισθάνεται καλοδεχούμενος και η διαφορετικότητα θα γιορτάζεται. Φέρτε τα χρώματά σας» έγραψε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία.

Ειδησεις σήμερα:

Ιαπωνία: Σεισμός ταρακούνησε τον βορρά της χώρας

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τετάρτη σε 179 σημεία της Ελλάδας

Καιρός: τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Τετάρτη