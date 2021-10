Κοινωνία

Ελένη Ζαρούλια: Εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητό της (βίντεο)

Στόχος εμπρηστών έγινε το Ι.Χ. της συζύγου του επικεφαλής της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου.

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Πεύκη.

Στόχος των εμπρηστών ήταν ΙΧ αυτοκίνητο, που ανήκει στην Ελένη Ζαρούλια, σύζυγο του επικεφαλής της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός. Δείτε τις εικόνες που μετέδωσε η εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

