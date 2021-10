Αθλητικά

Indian Wells – Τσιτσιπάς: ο δρόμος για τον τελικό

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται στο Νο2 του ταμπλό και θα βρεθεί στον δεύτερο γύρο χωρίς αγώνα. Δείτε τους πιθανούς του αντιπάλους μέχρι τον τελικό.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Indian Wells Masters με το Στέφανο Τσιτσιπά να μαθαίνει τους αντιπάλους του. Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι Νο2 φαβορί της διοργάνωσης και προκρίθηκε απευθείας στον 2ο γύρο.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Πέδρο Μαρτίνεθ ή κάποιον που θα έχει προκριθεί από τα προκριματικά.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπλήξεις στον 3ο γύρο ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Φάμπιο Φονίνι ή τον Γερμανό Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

Στον 4ο γύρο διασταυρώνεται με έναν εκ των Κριστιάν Γκαρέν και τον Αλεξ ντε Μινό, ενώ στα προημιτελικά με τον Φιλίξ Οζέρ Αλιασίμ.

Στα ημιτελικά ο Τσιτσιπάς μπορεί να βρει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ ή τον Ματέο Μπερετίνι, ενώ στην άλλη μεριά του ταμπλό - δηλαδή δεν μπορεί να τους συναντήσει πριν τον τελικό - βρίσκονται οι Ντανίλ Μεντβέντεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ.

