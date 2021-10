Παράξενα

Αιτωλικό: Ιστοί αράχνης σκέπασαν τη λιμνοθάλασσα (εικόνες)

Που οφείλεται το σπάνιο φαινόμενο που προκαλείται από τις αράχνες του γένους Tetragnatha.

Το «πέπλο της αράχνης» εμφανίστηκε και πάλι στο Αιτωλικό και σύμφωνα με τους ειδικούς, ο λόγος της παρουσία του είναι η αντίδραση της φύσης για την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού εντόμων στη περιοχή.

Ουσιαστικά μιλάμε για επανάληψη των απόκοσμων εικόνων του 2018 που είχαν τραβήξει το ενδιαφέρον μέσων ενημέρωσης από όλον τον πλανήτη.

Ο λόγος για το πέπλο αράχνης που σκεπάζει πολλά σημεία , ένα εποχικό φαινόμενο το οποίο κυρίως εμφανίζεται αυτή την περίοδο, δηλαδή στο τέλος του καλοκαιριού και στις αρχές του Φθινοπώρου, και προκαλείται από τις αράχνες του γένους Tetragnatha.

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνικών Ορέων είχε εξηγήσει πως «το φαινόμενο της σκνίπας ακολουθήθηκε με φυσικό τρόπο από το φαινόμενο υπερανάπτυξης πληθυσμών αραχνών, που έπλεξαν ιστούς σε κάθε δυνατή επιφάνεια κοντά στις περιοχές πτήσης των σκνιπών και τούτο προφανώς λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητας τροφής για τις αράχνες. Το πιο πρόσφατο υπόβαθρο για τους ιστούς τους ήταν παρόχθια μικρά δέντρα και θάμνοι».

Αναμένεται ότι όταν θα πέσουν οι θερμοκρασίες και θα μειωθεί η αναπαραγωγή της σκνίπας θα εκλείψουν βαθμιαία και οι αράχνες και οι ιστοί τους θα ξεπλυθούν μετά από τις πρώτες δυνατές βροχές. Οι χρόνοι που θα γίνουν αυτά εξαρτώνται από τον καιρό.

Οι φωτογραφίες είναι του Γιάννη Γιαννακόπουλου και δημοσιεύθηκαν στο ρεπορτάζ του agrinionews.gr

