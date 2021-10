Life

Άγριες Μέλισσες: Ποιο είναι το καινούριο μέλος της οικογένειας Μεγαρίτη που φτάνει στο Διαφάνι;

Όλα όσα θα παρακολουθήσουμε στο αποψινό επεισόδιο.

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου – Επεισόδιο 7

Δυο βδομάδες μετά, στο χωριό επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας, γιατί λαμβάνουν γράμμα απ’ τον Λάμπρο, τον Προκόπη και τον Μπάμπη που καθησυχάζουν τις οικογένειές τους, για τις συνθήκες κράτησης στην εξορία. Μέσα τους όμως, όλοι ξέρουν πως τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Η κατάσταση στην Λέρο είναι δραματική. Μια εικόνα ντροπής, που το καθεστώς κρατάει κρυφή. Ο Λάμπρος αντιστέκεται όσο μπορεί, προκειμένου να μην υπογράψει πως είναι μέλος της οργάνωσης του Δημήτρη Ορφανίδη. Μόνη του παρηγοριά, η συντροφιά ενός ηλικιωμένου άντρα.

