Μητσοτάκης - Βούτσιτς: Συζήτηση για Δυτικά Βαλκάνια και οικονομική συνεργασία

Με τον Πρόεδρο της Σερβίας συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων, στη Σλοβενία, με τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή στο πλαίσιο της ενταξιακής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, που είναι στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την υποστήριξή του για την επιτάχυνση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Σερβίας το επόμενο εξάμηνο. Συζήτησαν επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, με έμφαση στον οικονομικό τομέα και σε όλο το φάσμα θεμάτων που αφορούν την ευρωπαϊκή ατζέντα.

