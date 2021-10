Οικονομία

ΠΕΣΑ - Αττική: Πέντε νέες εταιρίες για κάθε μια που κλείνει

Πόσες εταιρίες δημιουργήθηκαν το πρώτο εννεάμηνο και πόσες διαγράφηκαν. Αναλυτικά τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για την Περιφέρεια Αττικής.

Εντυπωσιακή άνοδο στο άνοιγμα νέων επιχειρήσεων καταγράφουν τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για την Περιφέρεια Αττικής, το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ζήτησε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής από τη Κ.Ε.Ε.Ε., το εννεάμηνο του έτους συστάθηκαν 13.984 νέες επιχειρήσεις και διέκοψαν 2.684 τη λειτουργία τους. Δηλαδή, η αναλογία εγγράφων - διαγραφών επιχειρήσεων στα έξι Επιμελητήρια του Λεκανοπεδίου είναι πέντε προς μία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα του Γ.Ε.ΜΗ., το εν λόγω διάστημα, δημιουργήθηκαν 4.975 ΙΚΕ, 4.694 ατομικές, 1.982 Ε.Ε., 1.335 Ο.Ε., 667 Α.Ε., 165 ΕΠΕ, 121 αστικές, 36 Κοινοπραξίες και 9 ενέργειας. Αντίστοιχα, διαγράφηκαν 725 ατομικές, 570 ΙΚΕ, 505 Ο.Ε., 314 Ε.Ε., 280 ΕΠΕ, 218 Α.Ε., 42 αστικές, 25 Κοινοπραξίες και 2 ΣυνΠΕ.

Αναλυτικότερα, ενεγράφησαν 13.984 επιχειρήσεις με διαφορετικούς ΚΑΔ. Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται, πρώτες σε αριθμό, οι 1.833 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, 1.175 της εστίασης, 1.150 του χονδρικού εμπορίου, 1.079 διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, 788 παροχής συμβουλών διαχείρισης, 552 παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και κλιματισμού 522 εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, 537 κατασκευές κτιρίων, 469 προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών & παροχής συμβουλών και 402 παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

Αντίστοιχα, διεγράφησαν 2.684 επιχειρήσεις διαφόρων δραστηριοτήτων. με πρώτες σε αριθμό να βρίσκονται οι 398 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, 329 χονδρικού εμπορίου, 94 παροχής προσωπικών υπηρεσιών, 91 παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και κλιματισμού, 87 κατασκευής κτιρίων, 77 παροχής συμβουλών διαχείρισης, 74 εκπαίδευσης, 72 διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και 70 χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε στο Δ.Σ. του Π.Ε.Σ.Α., ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π & Π.Ε.Σ.Α., κ. Βασίλης Κορκίδης, τονίζοντας ότι «εν μέσω πανδημίας, οι Έλληνες επιχειρηματίες προχωρούν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με δεδομένη την σημαντική αύξηση των νέων επιχειρήσεων που δημιουργούνται, είναι βέβαιο ότι θα κλείσει η χρονιά με θετικό πρόσημο για την επιχειρηματικότητα στην Αττική».

Στην συνεδρίαση, αποτυπώθηκε η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων στην αγορά της Αττικής, αναλύθηκαν τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και συζητήθηκαν προτάσεις για την περαιτέρω οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Προϋπολογισμό, στο Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας της Ελλάδας, καθώς και στα χρηματοδοτικά «εργαλεία» του ΕΣΠΑ, τα οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν, προκειμένου να αναπτυχθούν και εκσυγχρονιστούν, καθώς και στο θέμα των συνενώσεων και των κινήτρων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όσον αφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Υγείας, τονίστηκε, για μία ακόμη φορά, ότι η αγορά, που επιχειρεί να συνέλθει από την πανδημία, δεν θα αντέξει οποιαδήποτε μορφή lockdown.

Στη συζήτηση καταγράφηκε ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις στην ελληνική αγορά από την «εισαγόμενη» ανατίμηση των πρώτων υλών, αλλά και γενικότερα, των αγαθών εξαιτίας των στρεβλώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα όπου τα κόστη διαμετακόμισης, κυρίως στα εμπορευματοκιβώτια, βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Επίσης, εκφράστηκε και ο προβληματισμός για το ενεργειακό κόστος και τη διαμόρφωση των τιμών που αναμένεται να επηρεάσει σε όλο του το εύρος τον μεταποιητικό τομέα, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ επισημάνθηκε ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική η προσπάθεια μιας κοινή προσέγγισης, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την σχηματοποίηση μιας ευρωπαϊκής εργαλειοθήκης πολιτικών, ώστε να υπάρξει συντονισμός στα εθνικά μέτρα για άμεση αντίδραση στις κατακόρυφες αυξήσεις τιμών.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Π.Ε.Σ. Αττικής, η σύνθεση του οποίου ανανεώθηκε με την παρουσία και συμμετοχή του κυρίου Ιωάννη Μπρατάκου ως νέου προέδρου του Ε.Β.Ε.Α., έγινε αναφορά στη μνήμη του αποβιώσαντος προέδρου Κωνσταντίνου Μίχαλου, τόσο για τη συμβολή του στην επιχειρηματικότητα, όσο και τη στήριξη στην επιμελητηριακή κοινότητα. Ανάλογη αναφορά έγινε από τον πρόεδρο του Ε.Ε.Α. και νέου προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, καθώς και άλλων μελών.

