Σύνταγμα: Έκθεση με θεατρικά κοστούμια στο Μετρό

Το Εθνικό Θέατρο βγαίνει να συναντήσει τους θεατές του στο Μετρό του Συντάγματος προσφέροντάς τους την ευκαιρία να δουν από κοντά 53 ιστορικά, μοναδικά κοστούμια.

Μια ιδιαίτερη έκθεση με 53 μοναδικά θεατρικά κοστούμια, ζυμωμένα με το μεράκι των δημιουργών τους, τον ιδρώτα των ηθοποιών και την αύρα του ρόλου τους ανοίγει τις "πόρτες" της από το Σάββατο 9 έως και τις 18 Οκτωβρίου στον σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα», με τη συνεργασία της ΣΤΑ.ΣΥ. Μον. Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες Μον. Α.Ε.).

Στην έναρξη της νέας θεατρικής περιόδου, το Εθνικό Θέατρο βγαίνει να συναντήσει τους θεατές του στο Μετρό του Συντάγματος προσφέροντάς τους την ευκαιρία να δουν από κοντά 53 ιστορικά, μοναδικά κοστούμια – 18 χρόνια μετά την περίφημη έκθεση «Ένδυμα Θεάτρου» που είχε παρουσιάσει στο κοινό με ανεκτίμητα έργα από το μουσειακό και ιστορικό βεστιάριό του.

Το Εθνικό Θέατρο αριθμεί εκατοντάδες παραστάσεων από το 1932 που ανέβασε αυλαία. Πολλοί και σημαντικοί ενδυματολόγοι συνεργάστηκαν στις παραστάσεις του και χιλιάδες κοστούμια βρίσκονται σήμερα προφυλαγμένα και διατηρημένα στο Βεστιάριό του μαρτυρώντας την εικαστική γλώσσα, την καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία των δημιουργών τους, την ιστορία και την εξέλιξη του θεατρικού κοστουμιού αλλά συνάμα και της τέχνης του θεάτρου. Ρούχα που σχεδιάστηκαν από σημαντικούς καλλιτέχνες, που υφάνθηκαν ή ράφτηκαν ή κεντήθηκαν στο χέρι από τις μοδίστρες στα εργαστήρια του Εθνικού Θεάτρου, ενίοτε ίσως και από τους ίδιους, με φροντίδα, με αγάπη, βελονιά τη βελονιά, κλείνοντας μέσα τους την ενέργεια των ανθρώπων που τα σχεδίασαν, που τα έφτιαξαν, που τα φόρεσαν, που τα φρόντισαν αλλά και των θεατών που τα χειροκρότησαν.

53 κοστούμια φτιαγμένα από το 1942 έως το 1982, από εκείνα του πρώτου μεγάλου δασκάλου Αντώνη Φωκά σε εκείνα του Σπύρου Βασιλείου και του Γιώργου Βακαλό, του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, του Βασίλη Βασιλειάδη, του Γιώργου Ανεμογιάννη, της Λίζας Ζαΐμη, του Βασίλη Φωτόπουλου παρουσιάζονται στην έκθεση «Έργα χειρός».

Έργα αυτόνομα αλλά και ίχνη του θεατρικού μας παρελθόντος, σε μία έκθεση που τιμά αυτούς τους ανθρώπους για την προσφορά τους και δίνει στους επισκέπτες την σπάνια ευκαιρία να τα θαυμάσουν από κοντά.

Σύλληψη- Μελέτη – Καλλιτεχνική Επιμέλεια Έκθεσης: Εύα Νάθενα Eνδυματολόγος-Σκηνογράφος

Τεκμηρίωση – Επίβλεψη – Επιμέλεια Εκθεμάτων: Ευδοκία Χλουβεράκη με τη συνεργασία της Μανωλίας Κοκολογιάννη και του Διονύση Ξαξίρη (Τμήμα Βεστιαρίου Εθνικού Θεάτρου)

Είσοδος ελεύθερη

Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Δευτέρα - Παρασκευή 11:00-14:00 και 17:00-20:30, Σάββατο – Κυριακή 11.00-20.00

Η είσοδος του κοινού θα γίνεται σε γκρουπ των 20 ατόμων ανά δεκαπέντε λεπτά. Τα γκρουπ θα συνοδεύουν φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σημειώνεται ότι σε όλα τα σημεία του χώρου της έκθεσης θα τηρούνται τα πρωτόκολλα και οι κανόνες κατά της διασποράς του Covid 19.

