Συνταγές

Λαζάνια με σπανάκι στον φούρνο από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια πρωτότυπη συνταγή, άκρως γευστική, μας παρουσίασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος.

Συνταγή για λαζάνια με σπανάκι στον φούρνο ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό"! Όπως είπε ο Πέτρος Συρίγος, η πιο λαχταριστή συνταγή για λαζάνια με σπανάκι και με πλούσια γεύση τυριών θα απογειώσει την γεύση και θα τρελάνει τον ουρανίσκο μας! Συστατικά για τα λαζάνια με σπανάκι και ρικότα στον φούρνο 650γρ ρικότα

2 κιλά φρέσκο σπανάκι ψιλοκομμένο

60 γρ φρέσκο βούτυρο

1/2 λευκό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκ. σκόρδο

150 γρ παρμεζάνα

2 μεγάλα αυγά

Αλάτι και πιπέρι

½ κγ φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο

Η συνταγή για τα λαζάνια με σπανάκι και ρικότα στον φούρνο Σε ένα μεγάλο τηγάνι και σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, μαγειρέψτε το σπανάκι μέχρι να μαραθεί, 3 έως 5 λεπτά. Στραγγίστε καλά σε ένα σουρωτήρι και ψιλοκόψτε. Λιώνουμε το βούτυρο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια χαμηλή φωτιά και προσθέτουμε το

κρεμμύδι. Μαγειρέψτε μέχρι το κρεμμύδι να γίνει μαλακό και διαφανές, 5 έως 8 λεπτά. Προσθέτουμε το σκόρδο και μαγειρεύουμε για περίπου 1 λεπτό. Προσθέτουμε το σπανάκι και το σοτάρουμε για 1 ή 2 λεπτά. Μεταφέρετε το μείγμα σπανάκι σε ένα μπολ και αφήστε το να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Προσθέστε τη ρικότα, την παρμεζάνα , τα αυγά, το αλάτι, το πιπέρι και το μοσχοκάρυδο. Ανακατέψτε καλά. Συναρμολογούμε τα λαζάνια: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175 βαθμούς. Χρησιμοποιούμε ένα σκεύος 25χ35 εκ. Απλώστε 1/2 φλιτζάνι μπεσαμέλ σε μια αραιή στρώση στον πάτο του ταψιού. Καλύψτε τη σάλτσα με μια στρώση από ξέρα λαζάνια. Με μια σπάτουλα, απλώστε το ένα τρίτο της γέμισης σπανάκι και ρικότα πάνω από την πρώτη στρώση με τα λαζάνια. Στη συνέχεια, απλώστε το ένα τρίτο της υπόλοιπης μπεσαμέλ. Πασπαλίστε 1/3 φλιτζάνι παρμεζάνα από πάνω. Προσθέστε παλι λαζάνια, επαναλάβετε τα στρώματα, όπως περιγράφεται παραπάνω, χρησιμοποιώντας όλη τη γέμιση και τελειώνοντας με τη μπεσαμέλ και τη παρμεζανα, για να φτιάξετε συνολικά τρία στρώματα . Βάλτε την κορυφή με τους κύβους βουτύρου. Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο το ταψί και ψήνουμε για 40 λεπτά στους 190. Έπειτα, βγάζουμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 20 λεπτά για να πάρει χρώμα. Βγάζουμε από το φούρνο και αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10 με 15 λεπτά πριν το σερβίρουμε. Το σερβίρουμε με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: spoiler για την Δρόσω και σκηνές από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Επίθεση με βιτριόλι - ψυχίατρος Ιωάννας: συνάντησα έναν άνθρωπο χωρίς πρόσωπο

Κοζάνη: η μεγαλύτερη ποντιακή λύρα στον κόσμο χωρά πέντε άτομα!