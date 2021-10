Αθλητικά

Guardian: Ο Κούτσιας του ΠΑΟΚ στα κορυφαία ταλέντα του κόσμου

Στη λίστα του βρετανικού Gurdian με τους 60 κορυφαίους ανερχόμενους ποδοσφαιριστές, φιγουράρει το όνομα του 17χρονου Γιώργου Κούτσια.

Ο 17χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ, Γιώργος Κούτσιας, βρίσκεται στη λίστα με τα 60 κορυφαία ταλέντα στον κόσμο (“Next Generation”) - παίκτες γεννημένοι το 2004 -, της βρετανικής εφημερίδας Guardian.

Ο Κούτσιας γεννημένος στις 8 Φεβρουαρίου 2004, από το καλοκαίρι του 2020, οπότε συμμετείχε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, ανήκει στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας, όπως και σε αυτό της U19 και U17.

Έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το 2023 και είναι ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της σεζόν 2020/21, μοναδικός κάτω των 17 (τότε) και ο νεότερος που έχει παίξει τα πέντε τελευταία χρόνια στην Super League. Είναι διεθνής με την U17 και U21.

Η αξία του, σύμφωνα με την γερμανική ιστοσελίδα transfermarkt είναι 600.000 ευρώ.

Στην ίδια λίστα βρίσκεται φυσικά και ο μέσος της Μπαρτσελόνα, Πάμπλο Παέθ Γκαβίρα “Γκάβι”, ο οποίος την Τετάρτη σε ηλικία 17 ετών και 62 ημερών, έγινε ο νεότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί στην Εθνική Ισπανίας, στην ημιτελική αναμέτρηση του Nations League με την Ιταλία (2-1 νίκησαν οι Ισπανοί) στο “Σαν Σίρο” του Μιλάνου.

