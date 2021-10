Κόσμος

ΗΠΑ: η Γερουσία απέτρεψε την απειλή για κήρυξη στάσης πληρωμών

Η Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο που αποτρέπει την κήρυξη στάσης πληρωμών... ως τον Δεκέμβριο.

Η Γερουσία ενέκρινε την Πέμπτη σχέδιο νόμου που επιτρέπει να αυξηθεί το όριο του χρέους του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ μέχρι τον Δεκέμβριο, αποτρέποντας έτσι, προσωρινά τουλάχιστον, την απειλή κήρυξης στάσης πληρωμών από τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο.

Μόνον οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές ενέκριναν το κείμενο (50 ψήφοι υπέρ, 48 κατά), που αυξάνει το όριο δανεισμού της χώρας στα 480 τρισεκατομμύρια δολάρια και επιτρέπει στο ομοσπονδιακό κράτος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, να κάνει πληρωμές, ως τις αρχές του Δεκεμβρίου. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι Δημοκρατικοί έχουν ισχνή πλειοψηφία, αναμένεται να εγκρίνει το νομοσχέδιο μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Αν και η συμφωνία καθησύχασε τη Γουόλ Στριτ, που έκλεισε με άνοδο, δεν κατεύνασε το τεταμένο κλίμα στον λόγο του Καπιτωλίου, ούτε ικανοποίησε πλήρως τον Λευκό Οίκο. «Οι Ρεπουμπλικάνοι έπαιξαν επικίνδυνο παιχνίδι», τόνισε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, στηλιτεύοντας την κατηγορηματική άρνηση της αντιπολίτευσης να εγκρίνει οποιοδήποτε μέτρο μεγαλύτερης διάρκειας.

Από την πλευρά της η Τζάνετ Γέλεν, η υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία μεν αλλά επισήμανε πως η ίδια η ύπαρξη ορίου χρέους του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ γίνεται ολοένα πιο επιζήμια για τη χώρα.

«Έχει οδηγήσει σε σειρά επικίνδυνων πολιτικών συγκρούσεων που ωθούν τους Αμερικανούς και τις διεθνείς αγορές εάν και κατά πόσον η Αμερική αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το να πληρώνει τους λογαριασμούς της», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Γέλεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

