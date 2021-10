Κόσμος

ΗΠΑ: Πυρηνικό υποβρύχιο συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο στη Σινική Θάλασσα

Πρόκειται για μια περιοχή που διεκδικεί η Κίνα. Το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο πλέει προς το Γκουάμ για να υποβληθεί σε έλεγχο και επισκευές.

Πυρηνικό υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο ενώ περιπολούσε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Νότια Σινική Θάλασσα, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας διεκδικεί η Κίνα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν το επιτελείο και θεσμός προσκείμενος στο ΠΝ.

«Το USS Connecticut συγκρούστηκε με αντικείμενο το απόγευμα της 2ης Οκτωβρίου ενώ πλοηγείτο, έχοντας καταδυθεί, στα διεθνή ύδατα στην περιφέρεια Ινδικού-Ειρηνικού», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του επιτελείου.

«Δεν υπήρξε θανάσιμος τραυματισμός», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι ναύτες μπορεί να τραυματίστηκαν ελαφρά.

Το Κονέτικατ, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο κλάσης Seawolf, υπέστη ζημιά αλλά παραμένει σε λειτουργία, επιχειρησιακό, κατά την ορολογία του αμερικανικού ΠΝ.

Σύμφωνα με το Naval Institute, κέντρο μελετών προσκείμενο στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, το υποβρύχιο συμμετείχε σε διεθνή ναυτική άσκηση στη Νότια Σινική Θάλασσα όταν σημειώθηκε το συμβάν. Το Κονέτικατ πλέει προς το Γκουάμ –αυτοδύναμα– για να υποβληθεί σε έλεγχο και επισκευές.

Η Κίνα προβάλλει διεκδικήσεις σε σχεδόν ολόκληρη τη Νότια Σινική Θάλασσα· έχει κατασκευάσει προκεχωρημένες στρατιωτικές βάσεις σε μικρά νησιά και ατόλες στην θαλάσσια περιοχή αυτή, προκαλώντας την οργή άλλων κρατών που επίσης έχουν διεκδικήσεις στα ύδατα από τα οποία βρέχονται τα εδάφη τους.

Οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους στέλνουν συχνά πολεμικά να πλεύσουν στα διεθνή ύδατα στην περιοχή, για να δείξουν την προσήλωσή τους στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, προς έντονη δυσαρέσκεια του Πεκίνο.

