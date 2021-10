Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των τεστ (βίντεο)

Τι είπαν Σαρηγιάννης και Εξαδάκτυλος για τα μέτρα ελευθερίας στους εμβολιασμένους. Θα γίνει η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου;

Νέα μέτρα ελευθερίας θα ισχύουν από αύριο Σάββατο για τους περίπου 6 εκατομμύρια πλήρως εμβολιασμένους πολίτες της χώρας. Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος και ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης μίλησαν στον ΑΝΤ1 για τις ελευθερίες που δίνονται στους εμβολιασμένους και τους κινδύνουν που αυτές μπορεί να επιφέρουν.

Μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε ότι η πιθανότητα να νοσήσει κανείς αυξάνεται κατά 13%, αλλά αυτό ταυτόχρονα λειτουργεί και ως κίνητρο για να εμβολιαστούν κι άλλοι πολίτες. "Αυτό που έχω να προτείνω είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των τεστ από τις 400.000 στις 600.000" είπε.

Απλό πλευράς του ο κ. Εξαδάκτυλος τόνισε ότι "εμβόλια έχουμε, ραντεβού υπάρχουν αλλά κάποιοι επιλέγουν να σταματούν τους υπολοίπους. Εάν τα 2/3 των Ελλήνων αποφασίσουν να κλειδαμπαρωθούμε, σεβόμενοι την επιθυμία του 1/3 να μην εμβολιαστεί, είναι μια απόφαση που δημοκρατικά μπορούμε να τη λάβουμε, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς κάνουμε. Eμείς ως γιατροί ότι είχαμε να πούμε το είπαμε και ότι είχαμε να προσφέρουμε, το προσφέραμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει οι άνθρωποι να κάνουν το βήμα μόνοι τους".

Σε ερώτηση για το εάν η παρέλαση της 28η Οκτωβρίου θα γίνει κανονικά απάντησε: "Εδώ κάναμε παρέλαση τη 25η Μαρτίου, δυο μέρες μετά την επιστράτευση των γιατρών. Η παρέλαση είναι για όλο τον κόσμο, είναι εκδήλωση ανοιχτού χώρου".

