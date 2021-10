Κοινωνία

Η κακοκαιρία “Αθηνά” χτυπάει τη βόρεια Ελλάδα

Δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα στη Μακεδονία. Κατολισθήσεις στα Τρίκαλα. Προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Πτώσεις δέντρων προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν από χθες βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία δοκιμάζεται από την κακοκαιρία «Αθηνά».

Η Πυροσβεστική δέχθηκε τη νύχτα 15 κλήσεις για κοπές δένδρων και απομάκρυνση αντικείμενων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, την Κασσάνδρα Χαλκιδικής και τη Νάουσα.

Στη Θεσσαλονίκη από τις πτώσεις δένδρων προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, χωρίς να αναφερθεί όμως κάποιος τραυματισμός.

Καταπτώσεις βράχων στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο των περιοχών Πύλης και Καλαμπάκας, σημειώθηκαν λόγω των έντονων βροχοπτώσεων τις τελευταίες ώρες, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις μετακινήσεις.

Μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων επιχειρούν, από χθες βράδυ, όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί.

Σημαντικά είναι και τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λόγω της έντασης των ανέμων που φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή, κλειστές είναι οι γραμμές Καβάλα-Πρίνος Θάσου, Κεραμωτή-Λιμάνι Θάσου και Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη.

