Ενεργειακή κρίση - Μέτρα στήριξης: η ανακοίνωση από Σταϊκούρα και Σκρέκα

Αναλυτικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.

Οι υπουργοί ανακοίνωσαν διπλασιασμό του κονδυλίου για την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις και διεύρυνση των κριτηρίων για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, που καλύπτει και τους καταναλωτές φυσικού αερίου.

Πηγή χρηματοδότησης του μέτρου θα είναι τα αυξημένα έσοδα από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, οι τιμές των οποίων επίσης παρουσιάζουν μεγάλη άνοδο.

«Η οξεία ενεργειακή κρίση αποτελεί απειλή για την ανάκαμψη» δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας παρουσιάζοντας το πακέτο στήριξης των νοικοκυριών, που φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ.

