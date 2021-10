Life

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την… απελευθέρωση της

Η 39χρονη τραγουδίστρια θεωρεί ότι το κίνημα #FreeBritney έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση της κηδεμονίας της.

Η 39χρονη τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram μετά την είδηση ότι ο πατέρας της, Τζέιμι Σπίαρς παραιτήθηκε από διαχειριστής της περιουσίας της.

«Κίνημα #FreeBritney ... δεν έχω λόγια ... χάρη σε εσάς και στο συνεχές σθένος σας να με απελευθερώσετε από τον διορισμό κηδεμόνα ... η ζωή μου είναι τώρα προς αυτή την κατεύθυνση !!!!!» έγραψε η τραγουδίστρια της ποπ.

«Έκλαιγα χθες το βράδυ για δύο ώρες γιατί οι θαυμαστές μου είναι οι καλύτεροι και το ξέρω ... αισθάνομαι τις καρδιές σας και εσείς τις δικές μου ... όσα ξέρω είναι αλήθεια!!!!!» ανέφερε.

Ο Τζέιμι Σπίαρς είχε οριστεί κηδεμόνας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς το 2008, εν μέσω ανησυχιών για την ψυχική της υγεία.

Την περασμένη εβδομάδα η δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, Μπρέντα Πένι διόρισε τον ορκωτό λογιστή Τζον Ζέιμπελ να αναλάβει τον ρόλο του προσωρινού διαχειριστή των οικονομικών της. Ο Τζέιμι Σπίαρς είχε υποβάλει αίτηση τον Αύγουστο για να παραιτηθεί.

Με νέα ανάρτησή της στο Instagram, η τραγουδίστρια επαίνεσε τον νέο της δικηγόρο, Μάθιου Σ. Ρόζενγκαρτ, ο οποίος, όπως σημείωσε «βοήθησε να αλλάξει η ζωή μου».

Η τραγουδίστρια κοινοποίησε φωτογραφία στο διαδίκτυο γυναίκας που κολυμπά για να βοηθήσει γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της κάτω από το νερό.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε, «Εάν έχετε έναν φίλο που βρίσκεται σε ένα σπίτι που φαίνεται πολύ μικρό για τέσσερις μήνες, δεν έχει αυτοκίνητο ... ούτε τηλέφωνο ... ούτε πόρτα για ιδιωτικότητα και πρέπει να δουλεύει γύρω στις 10 ώρες την ημέρα επτά ημέρες την εβδομάδα και δίνει τόνους αίματος εβδομαδιαίως χωρίς ποτέ ρεπό ... Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να πάτε να πάρετε τον φίλο σας και να τον βγάλετε έξω! ».

