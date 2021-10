Πολιτική

Οργή Χατζηδάκη για υπαλλήλους ΕΦΚΑ: 444 χήρες ναυτικών περιμένουν σύνταξη

Τι επισημαίνει ο υπουργός Εργασίας για τις αντιλήψεις ορισμένων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ

Την οργή του «σχετικά με την αναλγησία ορισμένων υπαλλήλων του ΕΦΚΑ εις βάρος των πολιτών» εξέφρασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Οι αντιλήψεις ορισμένων στον ΕΦΚΑ δεν σταματάνε ποτέ να σε εκπλήσσουν. Σχεδόν κάθε μέρα καινούριες δυσάρεστες εκπλήξεις. Αλλά αυτή τη φορά παράγινε με τη γραφειοκρατική αντίληψη, τη στενοκεφαλιά και το δεσποτισμό. "Εμείς κλεισμένοι στο καβούκι μας και ας πάνε να κόψουν το κεφάλι τους οι συνταξιούχοι"» αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι το τελευταίο περιστατικό με το ΝΑΤ είναι εξοργιστικό.

Όπως επισημαίνει, «444 γυναίκες χήρες ναυτικών δεν λαμβάνουν, μέχρι σήμερα, τη σύνταξη χηρείας, που δικαιούνται, διότι έπρεπε να προηγηθεί η ψήφιση νομοθετικής διάταξης. Ψηφίσαμε το νόμο, πριν από έναν μήνα (νόμος 4826/2021, άρθρο 78), κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο μια εκκρεμότητα πολλών ετών, αλλά οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, μέχρι σήμερα, δεν τον εφαρμόζουν! Επικαλούνται την ανάγκη υπογραφής σχετικής εγκυκλίου, ενώ ο νόμος είναι απολύτως ξεκάθαρος - λέει ότι δεν απαιτείται κανένας επανυπολογισμός σε αυτές τις περιπτώσεις - και το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να τον πάρουν, να τον διαβάσουν και να τον εφαρμόσουν!.

Πρόκειται για έτοιμους συνταξιοδοτικούς φακέλους από τις υπηρεσίες του ΝΑΤ, τους οποίους αρνούνται οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να παραλάβουν, ενώ, την ίδια ώρα, οι 444 χήρες περιμένουν εδώ και χρόνια τις συντάξεις των θανόντων ανδρών τους. Πόση αναλγησία πια! Ως πότε θα κρύβονται ορισμένοι υπάλληλοι πίσω από τεχνητά εμπόδια που οι ίδιοι θέτουν δίχως να συναισθάνονται τις ανάγκες αυτών που υπηρετούν;».

