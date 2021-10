Κοινωνία

Πέθανε η Μαρίνα Γαλανού

H πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ).

"Εφυγε" από τη ζωή η Μαρίνα Γαλανού, πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ).

Ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδρύτρια του "Πολύχρωμου Πλανήτη" και δημιουργός του site t-zine.gr, η Μαρίνα Γαλανού δραστηριοποιείτο από το 1997 στο πεδίο των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων. Υπήρξε και ιδρυτικό μέλος και Γενική Γραμματέας στο ΣΑΤΤΕ, την πρώτη τρανς οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών έως το 2004.

Ήταν, επίσης, εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, καθώς επίσης τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ΕΣΡΜ).

Διετέλεσε, ακόμη, μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, καθώς επίσης μέλος της Επιτροπής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.

«Η Ελλάδα έχασε σήμερα μια σημαντική προσωπικότητα, μια γενναία και ακαταπόνητη αγωνίστρια για ισότητα και δικαιοσύνη», αναφέρει μεταξύ άλλων το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, συμπληρώνοντας: «Της οφείλουμε πολλά και είναι χρέος μας απέναντί της, η συνέχιση των αγώνων της».

«Θα τη θυμόμαστε για τη συμβολή της στην αλλαγή της κοινωνίας μας και το σημαντικό έργο που αφήνει πίσω της. Η Μαρίνα μας έμαθε πολλά», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.

