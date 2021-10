Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης – Παπαγεωργίου: Από 1,15 ευρώ το λίτρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εκτιμήσεις του προέδρου των πρατηριούχων Αττικής για την τιμή του λίτρου στις πόλεις και στις ορεινές περιοχές.

Από 1,15 ευρώ το λίτρο θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Νίκος Παπαγεωργίου, είπε ότι, γίνονται διαπραγματεύσεις για την τιμή στα ορεινά και απομακρυσμένα χωριά, όπου εκτίμησε ότι, η τιμή θα ξεκινήσει από 1,25 – 1,28 το λίτρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τηλεφώνημα για προπαραγγελίες είναι μειωμένες κατά 80%.

Οι επαγγελματίες του χώρου ζητούν από την κυβέρνηση μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς ο φόρος αυτήν τη στιγμή αναλογεί στο 60-65% της τιμής του. Ζητούν μείωση, έστω και παροδική για τη χειμερινή περίοδο, ώστε αφενός να γίνει προσιτό στους καταναλωτές, αφετέρου να επιβιώσουν τα πρατήρια και οι υπάλληλοί τους.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, Γιώργος Ασμάτογλου, μιλώντας αργότερα στην ίδια εκπομπή, είπε ότι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά απο 1,10-,115 ευρώ ανά λίτρο στα αστικά κέντρα, ενώ στα νησιά μπορεί να φτάσει το 1,35 ευρώ ανά λίτρο, επιμένοντας ότι ουσιαστική διέξοδος και ανάσα στους καταναλωτές μπορεί να υπάρξει μέσω της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Facebook: Νέο black out στο messenger

Σαουδική Αραβία: επίθεση στο αεροδρόμιο “Βασιλιάς Αμπντάλα”

“Επαγγελματίες” διαρρήκτες σε Αττική, Χαλκίδα και Λουτράκι (εικόνες)