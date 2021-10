Life

Αθηνά Ωνάση: Αποκλειστικές εικόνες από τη σπάνια εμφάνισή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από χρόνια έκανε τη σπάνια εμφάνισή της η Αθηνά Ωνάση, παραβρισκόμενη σε κοσμικό γάμο.

Αποκλειστικές εικόνες της «χρυσής» κληρονόμου του Ωνάση, Αθηνάς εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Η Αθηνά Ωνάση έκανε πριν από λίγες μέρες τη σπάνια δημόσια εμφάνισή της σε γάμο φίλης της, στο Μονακό, από όπου και δημοσιεύτηκε η φωτογραφία που ανάρτησε στα social media η Γιάννα Νταρίλη και η οποία έγινε viral στην Ελλάδα.

Ο ΑΝΤ1 ωστόσο, εξασφάλισε εικόνες της Αθηνάς να χορεύει χαλαρά σε latin ρυθμούς, ενώ φαίνεται πως διασκεδάζει.

Η απόγονος της ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας συμμετείχε στο πάρτι του γάμου που έγινε στη θαλαμηγό και από πολλούς πέρασε απαρατήρητη, αφού δεν ήταν αναγνωρίσιμη.

Τη βλέπουμε πια ως γυναίκα, στα 36 της χρόνια και ίδια όσο ποτέ με τη μητέρα της, Χριστίνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Facebook: Νέο black out στο messenger

Γεραπετρίτης: δεν είπα “φρεγάτες ή αναδρομικά” - Πιθανή η αναβαλλόμενη εξόφληση λογαριασμών

Μεσολόγγι: σφοδρή σύγκρουση και αυτοκίνητο στη θάλασσα (εικόνες)