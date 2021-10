Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: έξι μήνες από την μοιραία Παρασκευή

Συμπληρώθηκαν έξι μήνες από την ημέρα που οι δολοφόνοι του διακεκριμένου αστυνομικού συντάκτη τον εκτέλεσαν, έξω από το σπίτι του. Ποιο μήνυμα στέλνουν οι συνεργάτες του.

«Σήμερα συμπληρώνονται έξι μήνες από την ημέρα που εκτέλεσαν τον Γιώργο Καραϊβάζ, τον Γιώργο», υπενθυμίζουν με μήνυμα τους οι συνεργάτες του αστυνομικού συντάκτη, στο bloko.gr, το site που είχε δημιουργήσει.

Όπως σημειώνουν, «όλο αυτό το διάστημα θα έχετε δει ότι δεν αναφερόμαστε στη δολοφονία του, όχι επειδή την έχουμε ξεχάσει, όχι επειδή δεν μας απασχολεί και φυσικά όχι επειδή αδιαφορούμε».

Συμπληρώνουν ότι αυτό, «το κάνουμε, επειδή δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο από τις έρευνες των αρχών κι εμείς έχουμε αποφασίσει να απέχουμε από τη σεναριολογία και να περιμένουμε τα όποια αποτελέσματα, εάν ποτέ προκύψουν».

«Είναι δεδομένο ότι ο Γιώργος λείπει. Η φωνή του, η πένα του, η έρευνά του, η γνώση του, η ανάλυσή του για όλα εκείνα που συμβαίνουν στο παρασκήνιο. Το κυριότερο είναι, όμως, ότι λείπει από την οικογένειά του, από τους φίλους του, από εμάς», καταλήγουν στο μήνυμα τους, με αφορμή την συμπλήρωση έξι μηνών από εκείνο το μοιραίο μεσημέρι Παρασκευής, που οι άνανδροι δολοφόνοι του, είχαν στήσει καρτέρι θανάτου δίπλα απο το σπίτι του στον Άλιμο και τον σκότωσαν, πυροβολώντας τον από μικρή απόσταση και δίνοντας του μάλιστα και «χαριστική βολή» .

