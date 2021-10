Κοινωνία

Λαύριο: Ζημιές σε σκάφη

Τέσσερα κάφη υπέστησαν ζημιές στο λιμάνι του Λαυρίου.

Yλικές ζημιές σε τέσσερα παρακείμενα σκάφη, προκάλεσε χθες το απόγευμα η θραύση των κάβων του κρουαζιερόπλοιου ''THE ZENITH'' σημαίας Παναμά, στο λιμάνι του Λαυρίου.

Το κρουαζιερόπλοιο προσέδεσε ασφαλώς στον λιμένα με την συνδρομή ρυμουλκού πλοίου.

Από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός ατόμων και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου που διενεργεί προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους σε όλα τα ανωτέρω σκάφη, μέχρι προσκομίσεως βεβαιωτικού αξιοπλοΐας αναγνωρισμένων οργανισμών.

