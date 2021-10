Παράξενα

Κακοκαιρία “Αθηνά”: ένας ψαράς… παντός καιρού (βίντεο)

Το αγαπημένο του χόμπι δεν εγκατέλειψε ούτε με τους θυελλώδεις ανέμους ένας ψαράς.

Μπορεί η κακοκαιρία «Αθηνά» να προάλεσε τεράστιες καταστροφές στα παράλια του Δήμου Αγιάς το Σαββατοκύριακο, όμως ένας ψαράς δεν άφησε το αγαπημένο του χόμπι ούτε και υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Ο λόγος για τον Βασίλη που βρέθηκε στην παραλία της Κουτσουπιάς και έστησε το καλάμι για να κάνει αυτό που λατρεύει και τον ηρεμεί.

Έβαλε το δόλωμα και μιλώντας στην κάμερα του Larissanet.gr εξήγησε πως είναι κάτι που κάνει παντός καιρού… Άγνωστο παραμένει αν η ψαριά ήταν καλή.

