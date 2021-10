Οικονομία

Πετρέλαιο: Διεθνές ράλι ανόδου – εφιάλτης για τους καταναλωτές

Σε υψηλό 7ετίας έκλεισε σήμερα το μπρεντ. Οι τιμές του άνθρακα, του φυσικού αερίου και του ρεύματος έχουν εκτιναχθεί επίσης σε ύψη-ρεκόρ τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 2 δολάρια σήμερα, συνεχίζοντας τα κέρδη τους καθώς η ενεργειακή κρίση πλήττει τις μεγαλύτερες οικονομίες εν μέσω ανάκαμψής τους και περιορισμού της προσφοράς από μεγάλους παραγωγούς.

Η τιμή του μπρεντ σημείωνε άνοδο 2,17 δολαρίων ανά βαρέλι ή 2,6% στα 84,56 δολάρια το βαρέλι στις 14.36 (ώρα Ελλάδος), το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2018. Η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) αυξήθηκε 2,67 δολάρια ή 3,4% στα 82,02 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2014.

Οι τιμές του μπρεντ και του WTI αυξάνονται επί πέντε και επτά εβδομάδες, αντίστοιχα, με αναλυτή της Commerzbank να δηλώνει ότι μπορεί να συνεχίσουν να αυξάνονται βραχυπρόθεσμα.

Όλο και περισσότερες περιοχές βγαίνουν από τα lockdown που είχαν επιβληθεί λόγω του κορονοϊού, στηρίζοντας την αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας και οδηγώντας σε αυξήσεις των τιμών.

Η αύξηση της δραστηριότητας σε συνδυασμό με τον κρύο καιρό έχουν αυξήσει τη ζήτηση για ενέργεια, ενώ η πίεση στις κυβερνήσεις για επιτάχυνση της μετάβασης σε πιο καθαρή ενέργεια έχει επιβραδύνει τις πετρελαϊκές επενδύσεις για την ενίσχυση της προσφοράς.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν τον Νοέμβριο στη Γλασκόβη, στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, για να καθορίσουν αναλυτικά τις δεσμεύσεις τους για την ενεργειακή μετάβαση.

Οι τιμές του άνθρακα, του φυσικού αερίου και του ρεύματος έχουν εκτιναχθεί επίσης σε ύψη-ρεκόρ τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω ευρύτερου ενεργειακού ελλείμματος στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

