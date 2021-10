Τοπικά Νέα

ΕΠΑΛ Ευόσμου: πολύμηνη φυλάκιση σε 3 νεαρούς για τα επεισόδια

Στα ίδια επεισόδια είχαν συλληφθεί και πέντε ανήλικοι οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων.

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, στον καθένα, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στους τρεις νεαρούς που είχαν συλληφθεί για τα επεισόδια έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου το οποίο τελούσε υπό κατάληψη.

Το δικαστήριο τούς έκρινε ένοχους για διατάραξη κοινής ειρήνης, χωρίς να τους αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. "Έχετε πάρει το λάθος δρόμο, να προσέξετε μην βρεθείτε στη φυλακή" είπε η εισαγγελέας της έδρας, απευθυνόμενους προς τους κατηγορούμενους. "Ενδεχομένως η ποινή να σας αποτρέψει από την τέλεση παρόμοιων πράξεων στο μέλλον", πρόσθεσε η ίδια εισαγγελική λειτουργός.

Οι νεαροί, 18 έως 21 ετών, ανάμεσά τους δύο μαθητές του συγκεκριμένου ΕΠΑΛ κι ένας απόφοιτος, είχαν συλληφθεί, διότι, σύμφωνα με τις καταθέσεις μαρτύρων - αστυνομικών, συμμετείχαν μετά τα επεισόδια, σε πορεία 100 ατόμων η οποία κινούνταν στην περιοχή με προορισμό τα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης όπου είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα 24ωρα επεισόδια.

Στις απολογίες τους οι ίδιοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στα επεισόδια, αποδέχθηκαν όμως εμμέσως τη συμμετοχή τους στην πορεία. Ο πρώτος είπε ότι "βρέθηκε τυχαία στην πορεία με το πατίνι του", ο δεύτερος "λόγω περιέργειας" κι ο τρίτος "αναζητώντας την ξαδέλφη του". Όταν ο πρώτος ρωτήθηκε για το λόγο της κατάληψης στο ΕΠΑΛ Ευόσμου, απάντησε ότι έγινε σε "ένδειξη συμπαράστασης προς τους μαθητές του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης επειδή είχαν μπει οι αναρχικοί".

Για τα επεισόδια στο ΕΠΑΛ Ευόσμου, κατά τα οποία ομάδα κουκουλοφόρων πέταξε αντικείμενα σε αστυνομικούς στήνοντας οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων που παραδόθηκαν στην πυρά, είχαν συλληφθεί επίσης πέντε ανήλικοι και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο Δικαστήριο Ανηλίκων.

