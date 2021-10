Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Νέα ένταση Αστυνομίας - εκπαιδευτικών (εικόνες)

«Φρούριο» ξανά το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Μικροεπεισόδια μεταξύ αστυνομικών και μελών της ΕΛΜΕ. Γιατί αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί.

Νέα ένταση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής έξω από το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, εκεί όπου τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, με μαθητές να επιτίθενται με βόμβες μολότοφ και διάφορα άλλα αντικείμενα, κατά φοιτητών.

Σήμερα, σημειώθηκαν διαπληκτισμοί ανάμεσα σε αστυνομικούς και συνδικαλιστές, στους οποίους δεν επετράπη να προσεγγίσουν το σχολικό συγκρότημα.

Οι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί και μέλη της ΕΛΜΕ που απεργούν σήμερα αντιδρώντας στην αξιολόγηση, ζητούσαν να μεταβούν προς το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Ωστόσο, οι αστυνομικές δυνάμεις δεν τους επέτρεψαν να προσεγγίσουν το κτήριο.

Μάλιστα, υπήρξε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ αστυνομικών και γονέα μαθητή.

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται γύρω από το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, με την περιοχή να μοιάζει με “φρούριο”.

Πηγή: voria.gr

