Κορονοϊός - Εθνική Ελπίδων: Συρροή κρουσμάτων στην ομάδα

Αναβλήθηκε ο αγώνας με την Κύπρο για τα προκριματικά του Euro 2023 των εθνικών ομάδων U21. Η ανακοίνωση της ΕΠΟ.

Σε αναβολή οδηγήθηκε ο προγραμματισμένος για την Τρίτη (12/10) αγώνας της Εθνικής Ελπίδων με την Κύπρο στο Δασάκι, για τα προκριματικά του Euro 2023 των εθνικών ομάδων U21, καθώς ανιχνεύτηκαν 13 κρούσματα κορονοϊού στην ελληνική αποστολή, εκ των οποίων τα 10 αφορούν ποδοσφαιριστές και τα 3 μέλη του τεχνικού τιμ.

Στον τελευταίο έλεγχο που έγινε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ελλάδας, τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως συνολικά 13 μέλη της αποστολής έχουν προσβληθεί από την Covid-19, με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να καταθέτει αίτημα αναβολής του παιχνιδιού για λόγους ανωτέρας βίας, το οποίο κι έγινε αποδεκτό.

Τα μέλη της Εθνικής Ελπίδων θα υποβληθούν σε νέα τεστ τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται την Τρίτη (12/10), ενώ την ίδια ώρα τα στελέχη της ΕΠΟ κινούνται για να διασφαλίσουν την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα μέσω πτήση τσάρτερ έως το μεσημέρι της Τρίτης.

Την απόφαση αναβολής του αγώνα επιβεβαίωσε και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου το βράδυ της Δευτέρας (11/10) μέσως επίσημης ενημέρωσής της, επισημαίνοντας πως «...η απόφαση λήφθηκε μετά τη διενέργεια ελέγχου, όπου βρέθηκαν μαζικά θετικά κρούσματα Covid-19 στην αποστολή της Εθνικής ομάδας Ελπίδων της Ελλάδας. Για την απόφαση της αναβολής, ενημερώθηκαν οι δύο ομάδες από τον παρατηρητή του αγώνα.Διευκρινίζεται επίσης, ότι τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ελλάδας που έχουν εντοπιστεί θετικά, δεν έχουν έρθει σε επαφή με μέλη της Εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Τρίτη 12 Οκτωβρίου στο Δασάκι».

ΕΠΟ: όσοι νοσούν έχουν πολύ ήπια συμπτώματα

Επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με τη διασπορά του κορονοϊού στην αποστολή της Εθνικής Ελπίδων, εξέδωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η ΕΠΟ γνωστοποίησε πως όσοι νοσούν έχουν πολύ ήπια συμπτώματα, ενώ έχουν ήδη εκκινήσει οι διαδικασίες για την ομαλή και ασφαλή επιστροφή της αποστολής από την Κύπρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας:

«Η ΕΠΟ ενημερώθηκε σήμερα για την ύπαρξη 13 θετικών δειγμάτων Covid-19 στα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την εξουσιοδοτημένη από την UEFA ιατρική υπηρεσία μεταξύ των μελών της αποστολής της Εθνικής Ελπίδων, μετά τον αγώνα με την Λευκορωσία και ενόψει του αυριανού στην Κύπρο, ο οποίος αναβλήθηκε με απόφαση της UEFA. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας, τίθενται σε εφαρμογή οι προβλεπόμενες διαδικασίες, δηλαδή η τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου της UEFA και η άμεση ενημέρωση των αρμοδίων αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και των ιατρικών επιτελείων των ομάδων. Τα μέλη της αποστολής που βρέθηκαν θετικά, παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα και έχουν απομονωθεί τις τελευταίες ώρες για προληπτικούς λόγους. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εργάζεται για την ασφαλή επιστροφή της αποστολής από την Κύπρο».

