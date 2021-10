Τοπικά Νέα

Σεξ με σκύλο: καταδίκη άνδρα για κακοποίηση της συζύγου του

Η ποινή που επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου στον 57χρονο. Τι υποστηρίζει τώρα η φερόμενη ως θύμα.

Ποινή φυλάκισης 4 ετών και 6 μηνών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου σε έναν 57χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος με ελαφρυντικό για απόπειρα βιασμού, απειλή σε βάρος συζύγου και απλή σωματική βλάβη, ενώ κρίθηκε αθώος παράνομης κατακράτησης.

Ενώπιον του δικαστηρίου η φερόμενη ως θύμα άλλαξε τις τρεις επιβαρυντικές καταθέσεις που έδωσε στην προδικασία και δήλωσε ότι έχει συγχωρέσει τον κατηγορούμενο, με τον οποίο έχουν πλέον καλές σχέσεις και ότι τηρεί την υποχρέωσή του για διατροφή έναντι των τέκνων τους, την επιμέλεια των οποίων έχει η ίδια.

Η εγκαλούσα, αφού γνώρισε τον κατηγορούμενο, στην ηλικία των 18 ετών, άρχισε να συγκατοικεί μαζί του περίπου από το έτος 2001, ενώ τέλεσε μαζί του γάμο το 2014. Από το γάμο τους απέκτησαν δύο τέκνα. Δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος συνήθιζε να διατηρεί παράλληλα ερωτικές σχέσεις, η εγκαλούσα αισθανόμενη μοναξιά προέβη στη σύναψη σύντομης ερωτικής σχέσης με έτερο πρόσωπο, η οποία διήρκεσε ενάμιση μήνα. Καταλαμβανόμενη από τύψεις, αποφάσισε να εκμυστηρευτεί στον σύζυγό της την εξωσυζυγική της σχέση.

Στην είδηση ότι η σύζυγός του διατηρούσε παράλληλη σχέση, ο κατηγορούμενος, από το έτος 2009 και εντεύθεν, άρχισε να γίνεται βίαιος, ασκώντας συστηματικά στην εγκαλούσα ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική βία. Φέρεται συγκεκριμένα να τη χτυπούσε με γροθιές στο κεφάλι, να τη δάγκωνε και να την κλείδωνε εντός της οικίας τους, θέτοντάς την συνέχεια υπό περιορισμό.

Για να την τιμωρήσει επειδή είχε παράλληλη σχέση, επιχειρούσε επανειλημμένως να την εξαναγκάσει να προβεί, παρά τη θέλησή της, σε σεξουαλικές πράξεις με έναν σκύλο ράτσας ροτβάιλερ, ιδιοκτησίας του, πλην όμως, δεν κατόρθωνε να επιτύχει το εγκληματικό του σχέδιο, καθότι η εγκαλούσα προέβαλλε σθεναρή αντίσταση, συνέπεια της οποίας την χτυπούσε με σφοδρότητα λέγοντάς της «με τον άλλον τα έκανες, τώρα δεν σου αρέσει», «ο σκύλος είναι καλύτερος από τον νεαρό με τον οποίο είχες έρθει σε ερωτική επαφή».

Τη Δευτέρα όμως η φερόμενη ως θύμα διέψευσε τα ανωτέρω και υποστήριξε ότι υπήρξε μόνο λεκτική προειδοποίηση από μέρους του την οποία παρεξήγησε η ίδια.

Επιπλέον όταν μία ημέρα επέστρεψαν από τον πνευματικό τους, τον οποίο επισκέφθηκαν προκειμένου να εξομολογηθούν, μόλις η εγκαλούσα ξεκίνησε να καπνίζει, ο κατηγορούμενος φέρεται να της κατάφερε γροθιά και να την έπιασε με βιαιότητα από τον λαιμό. Το περιστατικό αντιλήφθηκε ο αδελφός του ο οποίος αφού εισήλθε ανάμεσα στο ζευγάρι τον απέτρεψε από το να χτυπήσει την εγκαλούσα. Αφού ο κατηγορούμενος κατάφερε, εξαιτίας του ανωτέρω περιστατικού, να διώξει οριστικά τον αδελφό του από το ισόγειο της οικίας τους, απειλούσε συστηματικά την εγκαλούσα ότι θα έρθει μία ημέρα κρατώντας ένα ξύλο και θα την σκοτώσει, καθότι έφυγε οριστικά ο «προστάτης» της από την οικοδομή. Συνεπεία τούτου, η εγκαλούσα τον Απρίλιο του 2017 εγκατέλειψε την συζυγική στέγη παίρνοντας μαζί της τα ανήλικα παιδιά τους.

Ο κατηγορούμενος απολογούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι δεν χτυπούσε την εγκαλούσα όσο συγκατοικούσαν, ότι μία φορά μόνο της κατάφερε ραπίσματα στο πρόσωπο, και συγκεκριμένα όταν του αποκάλυψε την σχέση της με τον νεαρό άνδρα, ότι ουδέποτε τη χτύπησε όταν αθέτησε τη συμφωνία τους να μην καπνίζει, ότι ουδέποτε την απείλησε, όταν έφυγε ο αδελφός του από το ισόγειο του διαμερίσματος όπου διέμενε, ότι δεν θα υπήρχε κάποιος να την προστατεύσει, ότι ουδέποτε την απείλησε ότι θα φέρει ξύλο για να την σκοτώσει, ότι τα περιστατικά με το σκύλο ουδέποτε έλαβαν χώρα αλλά αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας της προκειμένου να ασκήσει πίεση για την έκδοση διαζυγίου.

