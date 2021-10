Κόσμος

Θάλασσα Μαρμαρά: Η τοξική βλέννα επανήλθε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία για την παράσυρση της βλέννας στο βόρειο Αιγαίου. Πού οφείλεται το φαινόμενο.

Την εμφάνισή της και πάλι έκανε η θαλάσσια βλέννα στη θάλασσα του Μαρμαρά, με τον καθηγητή Ωκεανογραφίας, Γιώργος Συλαίο να προειδοποιεί ότι, αν οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι ευνοϊκές, η βλέννα θα μετακινηθεί στο βόρειο Αιγαίο.

Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, καθηγητής ανέφερε πως, τα σημάδια είναι ανησυχητικά, με δεδομένο ότι, η βλέννα εμφανίστηκε ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι πέρυσι, ενώ είναι και σε μεγαλύτερη έκταση.

Απέδωσε την επανεμφάνιση του φαινομένου στο χαμηλό επίπεδο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων στην Τουρκία και είπε πως τα υγρά απόβλητα τα οποία προκύπτουν από την αστική δραστηριότητα είναι κατά 80% ανεπεξέργαστα και πέφτουν στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Παράλληλα, βιομηχανικά απόβλητα τα οποία είναι ανεπεξέργαστα σχεδόν στο 100%, πέφτουν στους χείμαρρους και από εκεί στη θάλασσα.

Σημείωσε, επίσης ότι, υπάρχουν απόβλητα από τις αγροτικές καλλιέργειες.

Ο Γ.Συλαίος είπε πως, η πρώτη αναφορά για τοξική βλέννα στην περιοχή, κατεγράφη το 1997 και τόνισε πως, η κίνηση των ρευμάτων ευνοεί τη μεταφορά, επισημαίνοντας την ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων στην Τουρκία.

Τέλος, εξήγησε πως, η θάλασσα του Μαρμαρά είναι κλειστή περιοχή με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα, βιομηχανικές και αγροτικές δραστηριότητες και πολλά σκάφη, μείγμα που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του φαινομένου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη: η στιγμή που “χτυπούν” τα 6,3 Ρίχτερ (εικόνες)

Σεξουαλική παρενόχληση: Εισαγγελική έρευνα για διοικητή νοσοκομείου

Εμβολιασμός - Μητσοτάκης: Τρίτη δόση για τον Πρωθυπουργό (εικόνες)