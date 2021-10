Κόσμος

Κατεχόμενα: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση του ψευδοκράτους

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στα κατεχόμενα. Παραιτήθηκε η ψευδο-κυβέρνηση Σανέρ. Οι λόγοι που οδήγησαν στην πολιτική κρίση.

Παραιτήθηκε η «κυβέρνηση» ΚΕΕ – ΔΚ – ΚΑ του ψευδοκράτους στην Κύπρο, με τον «πρωθυπουργό» Ερσάν Σανέρ να ενημερώνει τον Ερσίν Τατάρ.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε γραπτή δήλωσή του ο κ. Σανέρ επικαλείται για την παραίτηση το πρόβλημα απαρτίας στη «βουλή», οι εξελίξεις εντός των δύο εκ των τριών κομμάτων της «συγκυβέρνησης» και κάποια προβλήματα που προέκυψε εντός της «κυβέρνησης».

Τι αναφέρει ο Σανέρ

Στην γραπτή του δήλωση ο κ. Σανέρ πρόσθεσε ότι η τρικομματική «κυβέρνηση» σχηματίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2020 με το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπέγραψαν τότε τα 3 κόμματα και πήρε ψήφο εμπιστοσύνης στη «βουλή» στις 19 Δεκεμβρίου. Κύριος στόχος τους, ανέφερε, ήταν να περάσουν με όσο το δυνατόν λιγότερες δυσκολίες την πανδημία και τις οικονομικές συνέπειες, θεωρώντας ότι «πετύχαμε και στα δύο».

Αναφέρει επίσης ότι η έλλειψη απαρτίας στη «βουλή» εμποδίζει την «κυβέρνηση» από του να παράγει έργο και να αντιμετωπίσει τις διάφορες ανάγκες αλλά και να ανταποκριθεί στο «νομοθετικό» έργο.

Ως τελευταίο, σημείωσε, το ότι η πρόταση που έκανε με καλή πρόθεση – όπως είπε – για τον καθορισμό ημερομηνίας πρόωρων «βουλευτικών» απορρίφθηκε και από τους συνομιλητές του σε αυτή τη «βουλή» «δεν είδαμε την απαραίτητη κατανόηση και στήριξη».

Πηγή: ΚΥΠΕ

