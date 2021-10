Αθλητικά

Σπανούλης - Μητσοτάκης συναντήθηκαν στο Μαξίμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον παλαίμαχο πλέον παίκτη του μπάσκετ υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός στο Μαξίμου. Η ανάρτηση στο Instagram.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε σήμερα ο Βασίλης Σπανούλης, μετά από επίσκεψη του «Kill Bill» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για αρκετή ώρα με τη θεματολογία τους να μην περιορίζεται μόνο σε θέματα αθλητικής «ατζέντας».

Αμέσως μετά τη συνάντησή τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ανέβασε» στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram στιγμιότυπο από τη συνομιλία τους, γράφοντας: «Το "παιδί που ονειρεύτηκε να παίξει μπάσκετ" πλέον αποτελεί πρότυπο για χιλιάδες νέα παιδιά. Είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα προσέφερες! Ευχαριστώ Βασίλη Σπανούλη για την επίσκεψή σου σήμερα!».

View this post on Instagram A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι, έναν μήνα μετά την εξαφάνισή του

Ενεργειακή κρίση - Κομισιόν: Έκτακτα μέτρα για τις αυξήσεις

“Το Πρωινό” - Σακελλαρίου: Ήμουν 10 ημέρες σε κώμα (βίντεο)