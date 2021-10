Κόσμος

Τσερνόμπιλ: Πέθανε ο πρώην διευθυντής του πυρηνικού σταθμού

Ο Βίκτορ Μπριουχάνοφ ήταν διευθυντής του εργοστασίου από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι την τραγωδία του 1986.

Πέθανε ο πρώην διευθυντής του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, Βίκτορ Μπριουχάνοφ. Ήταν επικεφαλής του εργοστασίου από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι το ατύχημα της 26ης Απριλίου 1986, που υπήρξε το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα στην Ιστορία.

Ο Βίκτορ Μπριουχάνοφ ήταν 84 ετών, ο θάνατός του ανακοινώθηκε από την υπηρεσία Τύπου του πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ. «Το προσωπικό και η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους φίλους του θανόντος», επισημαίνεται στην ανακοίνωση, χωρίς να αναφέρεται πού πέθανε και ποια ήταν η αιτία θανάτου. Είναι γνωστό ότι ο πρώην διευθυντής του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ ζούσε στο Κίεβο.

Ο Μπριουχάνοφ διορίστηκε διευθυντής του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ πριν καν αυτό κατασκευαστεί, το 1970. Ήταν αρχικά υπεύθυνος για την κατασκευή και στη συνέχεια για τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού. Μετά το ατύχημα απομακρύνθηκε από την διεύθυνση του πυρηνικού σταθμού και παραπέμφθηκε σε δίκη. Καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση, ωστόσο το 1992, αποφυλακίστηκε.

Τις πρώτες ώρες μετά το ατύχημα, ο Μπριουχάνοφ είχε κάνει λανθασμένη εκτίμηση για τα όσα είχαν συμβεί στον πυρηνικό σταθμό, γεγονός που αποτυπώθηκε στις αναφορές του προς τη σοβιετική ηγεσία. Τον Απρίλιο, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας δημοσίευσε απόρρητα έγγραφα σχετικά με την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης έκθεσης του Μπριουχάνοφ, στην οποία έγραφε ότι η κατάσταση στην πόλη Πριπιάτ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός, ήταν φυσιολογική και τα επίπεδα ραδιενέργειας ήταν υπό έλεγχο.

Η προσωπικότητα του Μπριουχάνοφ αναδεικνύεται μέσα από την σειρά του HBO, Chernobyl (2019), η οποία έγινε γνωστή παγκοσμίως. Τον ρόλο του Βίκτορ Μπριουχάνοφ υποδύεται ο ηθοποιός Κον Ο’Νιλ.

