Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος: να γίνει η παρέλαση γιατί θα υπάρξει διχασμός (βίντεο)

“Θα τροφοδοτήσουμε θεωρίες συνωμοσίας, ότι δηλαδή ο ιός χρησιμοποιείται για να πληγεί το θρησκευτικό και πατριωτικό συναίσθημα” εκτίμησε.

Να πάψει να αποτελεί θέμα διαμάχης και να μπαίνει στην πολιτική αρένα το θέμα του εμβολιασμού, ζήτησε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Πρωινοί Τύποι". “Κάνει πολύ κακό. Γιατί το πολύ το Κύριε Ελέησον, το βαριέται κι ο παππάς” πρόσθεσε.

Σε ότι αφορά τις εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης, υπενθύμισε ότι στην πιο δύσκολη στιγμή της πανδημίας, τον περασμένο Μάρτιο, έγινε κανονικά η παρέλαση στην Αθήνα. “Επομένως γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση δημοσίως, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει ποτέ συζήτηση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων” διερωτήθηκε.

“Πρέπει να γίνει η παρέλαση οπωσδήποτε γιατί θα υπάρξει διχασμός και θα τροφοδοτήσουμε θεωρίες συνωμοσίας, ότι δηλαδή ο ιός χρησιμοποιείται για να πληγεί το θρησκευτικό και πατριωτικό συναίσθημα των ανθρώπων” εκτίμησε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

“Το αν θα χρειαστεί να γίνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αν επιβαρυνθεί η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, θα συζητηθεί κοντά στην παρέλαση. Στο ενδιάμεσο οι άνθρωποι που είναι ανεμβολίαστοι, μπορούν να εμβολιαστούν και να απομακρύνουν την πιθανότητα μιας τέτοιας συζήτησης και να φέρουν πιο κοντά μια παρέλαση όπως παλιά” κατέληξε.

